AJA LUGU: Oh sa püha müristus, nüüd ei tohigi seda kanda!

Nõukogude liidu kaubandusminister, sotsialistliku töö kangelane Aleksandr Ivanovitš Strujev aitas saarlasel Saaremaa kaubamajast sobivat ülikonda valida.

See oli kas 1971. või 1972. aastal mõni päev pärast maipühi, kui sekretär teatas minu kutsumisest toonase Kingissepa rajooni täitevkomitee esimehe Jüri Suurhansu juurde. Seal selgus, et järgmisel päeval külastab rajooni kaks Nõukogude Liidu ministrit. Üks transpordi-, teine kaubandusminister.

Mina kui rajooni tarbijate kooperatiivi esimees pidin vastu võtma NSVL-i kaubandusministri Aleksandr Ivanovitš Strujevi ja teda saatva Eesti NSV kaubandusministri Kuno Todesoni.

Järgmisel hommikul pidime erilennukiga saabuvatele külalistele lennuväljale vastu minema. Sain teada, et külalistele ja nende vastuvõtjatele on restoranis tellitud lõunasöök. Kuna kooperatiivi sõiduauto Volga oli remondis, leppisime Suurhansuga kokku, et kasutan täitevkomitee autot koos juhiga. Et külalisi oli kaks, pidasin õigeks, et ka vastuvõtjaid on kaks, ja kutsusin kooperatiivi aseesimehe Paul Piipuu endaga kaasa.

Ettepanek vaikselt ära hiilida



Hommikul jätsime auto lennujaama parklasse ning läksime koos rajooni juhtide ja julgeoleku töötajatega külalistele lennuki juurde vastu. Esimesena väljus transpordiminister koos saatjatega ja kogu vastuvõtjate seltskond kogunes tema ümber. Seisime Piipuuga eemal. Meie külalised suundusid aga kohe meie poole, sest Todeson tundis meid ilmselt ära.

