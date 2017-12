Helina ja Felika: kunstnik ja realist

Juba emaihus koos kasvanud kaksikute side püsib katkematuna ka täiskasvanueas. Hoolimata väikestest pahandustest ja kuusel ratsutamistest on Felika ja Helina olnud neid üksinda kasvatavale emale tõeline rõõm.





Felika Nelis (31) ja Helina Nelis (31) tegid oma ühise ilmaletuleku teoks 13. mail 1986. Kaksikud sündisid keisrilõike abil ning saatuse ja ka õekese tahtel sai just Felika endale vanema õe tiitli, laekudes siia ilma vaid paar minutit varem. “Tegelikult oli nii, et Helinat hakati esimesena välja võtma, aga ta lükkas mind kogu aeg ette. Nõnda ma siis vanemaks õeks saingi,” nendib Felika Nelis.

Ja nii nad kasvasid – juba ema südame all iseseisvateks isiksusteks arenedes, ent ometi teineteise lähedusse hoides.

Erinevad ja sarnased



Kuna erimunarakukaksikud erinevad teineteisest nii välimuselt kui ka iseloomult, siis pole neid suurt segamini aetud ning seda enam häiris tüdrukuid see, kui ema nad ühtmoodi riidesse pani.

“Ma mäletan, kuidas mind tohutult häiris, kui me ühtmoodi riides olime ja linna peal näidati näpuga, et näe – kaksikud,” meenutab Felika. “Sel ajal vist väga palju kaksikuid näha ei olnud ja eks oli narrimisi ka selle pärast, et meie juhtusime kaksikud olema,” lisab ta…

