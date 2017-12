HOBI: Ehitusinsener talletas koduküla ajaloo

Undva külas sündinud ja kasvanud, Tallinna polütehnilise instituudi ehitus­insenerina lõpetanud ja elutöö Läänemaal teinud Raivo Kasemets jõudis vabariigi 100. sünnipäeva künnisel lõpusirgele koduküla ajaloost pajatava raamatu koostamisega.





“Järgmise aasta 7. juulil toimub Undva küla kokkutulek. Seks ajaks tahame trükise valmis teha,” ütleb Raivo Kasemets. Ajalugu paelus ehitusinseneri juba koolipõlves, aga alles viis aastat tagasi tuli Taeblas elav saarlane mõttele, et Undva küla lugu väärib kirja panemist.

Raivoga ühest külast pärit Taimo Oolup, kes samuti koduküla ajaloost palju teab, kiitis mõtte heaks. Nii haaras Raivo härjal sarvist, võttis hobikorras uurimistöö tegemiseks lisa õhtu- ja öötundidest ning tulemus on vahest talle endalegi üllatav.

Enam kui 300 inimest



1826. aastal elas Undvas üle 300 inimese. Mõnevõrra imekspandav on, et Undva elanikkond kasvas isegi katku ajal. Kui enne katkulainet oli elanikke 230, siis pärast 320. Undvast kasvasid välja Metsaküla, Lätiniidi, Tagamõisa, Kalmu ja veel mõned külad. “Undvast on mindud tsaaririigi ajal ka Venemaale, Tveri kubermangu,” märgib koduloolane…

