Juhan Kolk: olen end häälestamas kõrglainele

Kuressaare gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Juhan Kolgi (29) jaoks on ujumine ja purjetamine nagu sukk ja saabas. “Kuidas sa purjetad, kui ujuda ei oska?” arvab Juhan.





“See, mis siin on, on juba nagu etendus või otseülekanne, kus publik eksimusi ei andesta,” viitab Juhan Kolk Kuressaare gümnaasiumi basseinile, kus algklasside lapsed parajasti ujuvad. “Aga et see lavale tuua, on üks väga suur vastutus, ja ettevalmistus võtab rohkem aega kui üks treening või ujumistund basseinis,” avab ta oma töö tagamaid.

Nimelt jääb ujulasse astudes vasakut kätt üks uks, mis endale millegagi tähelepanu ei tõmba. Selle ukse tagant leiab aga igasugu mõõdikuid, torusid ja turbiine. Laias laastus on kõigi kaadervärkide ülesandeks vee­kvaliteedi tagamine ja õhutemperatuuri hoidmine nõutud tasemel. Juhan ujula juhatajana hoolitsebki selle eest, et süsteem toimiks ja näidud oleksid korras. Nii nimetabki ta basseinis toimuvat etenduseks, mis saab sündida vaid siis, kui lavatagune on korras.

Plätud jalas, basseini veerel



Tänase etenduse peategelased on 2.–3. klassi õpilased, hiljem vallutavad ujula 4.–12. klassi noorsandid ja pärast neid tuleb veel lasteaialastele mõeldud 5–7-aastaste suplustrenn. Neid treenib ja õpetab Juhan, plätud jalas, basseini veerel…

