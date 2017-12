MAAILM: Kas Ukrainas on tekkimas veel üks separatismipesa?

Pärast seda, kui Ukraina ülemraada võttis septembris vastu uue haridusseaduse, on Kiievi suhted Budapestiga järsult teravnenud. Selle põhjuseks on, et uue seaduse kohaselt on koolides ainuke õppekeel ukraina keel.

Umbes nädal tagasi Brüsselis toimunud Euroopa Liidu idapartnerluse projekti tippkohtumisel kommenteeris Ungari välisminister Péter Szijjártó kõnealust seadust üpriski kriitiliselt. Ta ütles: “Meile on vastuvõetamatu, et Kiiev eirab riigis elavate vähemusrahvaste õigusi. Me ei saa teha selle peale head nägu, nagu see meid ei puudutaks.”

Eelnevatel kuudel on Szijjártó juba korduvalt naabermaa Ukraina kohta teravaid märkusi teinud. Nii annavad Ungari võimud diplomaatiliselt mõista, et kui Kiiev ei loobu oma haridussüsteemi reformimise kavast, teevad nad kõik, et takistada Ukraina lõimumist Euroopa Liiduga, on öeldud Saksamaal Leipzigis asuva avalik-õigusliku ringhäälingu Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) veebilehel ilmunud pikemas uudisloos.

Uue haridusseaduse vajakajäämised



Ungari poliitikute pahameele on esile kutsunud olukord Taga-Karpaatias. Need riigi kõige läänepoolsemad piirkonnad liideti ametlikult toonase Ukraina Nõukogude Sotsialistliku Vabariigiga alles pärast II maailmasõda 1946. aastal…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.