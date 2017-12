Saaremaa aasta naiskodukaitsja on Mare Kirr

Reedel, 8. detsembril tähistas Naiskodukaitse Saaremaa ringkond oma 92. aastapäeva GOSPA Gotlandi saalis piduliku vastuvõtuga. Emotsionaalse muusikalise vahepala esitasid Malle Veske õpilased. Naiskodukaitsjaid tervitasid Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi ja Kodutütarde ringkonna juhatuse liige Merle Kivi. Õhtul kuulutati välja ka Saaremaa ringkonna aasta naiskodukaitsja, kelleks sai ringkonna esinaine Mare Kirr.

Akadeemilise jaoskonna esinaine Janne Mets iseloomustab Maret nõnda: „Mare Kirr on Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna liige alates 1998. aastast. Ta on 20 aasta jooksul panustanud ringkonna arendamisse oma oskusi ja teadmisi, olles meditsiini erialarühma juht, esmaabi-koolitaja ringkonnas ja malevas. Ta on ennastohverdavalt alati nõu ja jõuga abiks koolitustel, üritustel ja väljasõitudel, kui tema põhitöö ülesanded seda vähegi võimaldavad.

Mare on ringkonna esinaine, Akadeemilise jaoskonna juhatuse liige ning üks jaoskonna loojatest. Mare on alati positiivne ja toetav ning eeskujuks teistele liikmetele. Ta on tagasihoidlik naine, kes teeb oma toimetusi nii hästi kui võimalik, leides aega panustada ka enesearendamisse ja elukestvasse õppesse. Tema panus Naiskodukaitsesse ja selle arengusse on igati märkimisväärne. Jääb üle vaid küsida – kuidas ta seda kõike jõuab, sest ööpäevas on aega antud kõigile võrdselt …“

Lisaks aasta naiskodukaitsja väljakuulutamisele tunnustati õhtu jooksul paljusid tublisid naiskodukaitsjaid. Naiskodukaitse Liiliaristi V klassi teenetemärk annetati Piret Paomehele ja Eve Tuisule, Liiliaristi IV klassi teenetemärgi sai Ene Vokk. Keskjuhatuse tänukirja aastatepikkuse panuse eest organisatsioonis pälvis Ellen Kask. Meeles peeti ka ringkonna toetajaliiget Peeter Perensit ja Orissaare jaoskonna toetajaliiget Lembit Kirsi.

Eve Tuisk