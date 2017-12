44 aastaga 3000 abielu

Saare maavalitsuse perekonnaseisuametnik Viive Nõmm lõpetab pärast 44 aastat ja rohkem kui 13 000 rahvastikutoimingut töö ja pühendab end nüüdsest perele.





“Olen registreerinud näiteks lapse sünni, tema abielu ja siis ka juba tema lapse sünni,” räägib Viive Nõmm, kuidas tema töö ulatub läbi põlvkondade. Ikka tuleb ette, et abiellujad soovivad just teda oma tähtsa sündmuse registreerijaks, kuna tema on registreerinud ka noorpaari vanemate abielud.

1973. aasta septembrist ametisse asunud Viive Nõmm ei tea täpseid arve, kui palju abielusid on ta registreerinud või lahutanud, uute ilmakodanike tulekuid kirja pannud või välja andnud surmatunnistusi. Saarte Hääle arvutuste põhjal võib abielu registreerimiste arv olla 3000 ringis ja lapsi on Viive Nõmm registreerinud arvatavasti 10 000 ringis. Ta ise ütleb, et just viimane toiming on see, mis eriti silma särama paneb.

Esimene paar, keda Viive Nõmmel abiellu registreerida tuli, rääkis vene keelt. Tollase korra kohaselt pidi seega ka registreerija abiellujate poole vene keeles pöörduma.

Viimased abiellujad pani Viive Nõmm paari reedel ja maavalitsuse ukse sulgeb ta enda järel 29. detsembril. Ameti paneb ta maha seoses maavalitsuse kadumise ja sellega seotud muudatuste tõttu.

Ta tunnistab, et poleks ka tahtnud uues vallavalitsuses enam jätkata. “Ma arvan, et olen seda tööd nüüd piisavalt teinud ja saan edaspidi perele pühenduda,” tõdeb kahekordne ema ja vanaema.

Viive Nõmme töö on olnud vaheldus- ja emotsiooniderikas. On ju kõik need sündmused, mida temal on registreerida tulnud, iga inimese elus väga olulised.

Seda, et pruut või peig oleks paaripanemiselt põgenenud, pole Viive ametiaja jooksul õnneks ette tulnud. Vaid ükskord juhtus nii, et pulmad tuli pidada ilma peigmeheta. Viimane oli meremees ja kuna tormine meri oli laeva tormivarju sundinud, siis peigmees oma pulma ei jõudnudki. “See mees tunneb ennast nüüd kindlasti ära,” naerab Viive Nõmm, jättes nimed diskreetselt nimetamata.

Paraku on juhtunud ka seda, et abiellunuid on tulnud mõne aja pärast lahutada. Viive tunnistab, et paaril korral on ta pidanud lahutama tulnud ägestunud paari oma kabineti ukse taha rahunema saatma. Samas on ette tulnud ka rõõmsaid lahutusi, kus mees kingib abielu lõpetamisel eksabikaasale lilled ja viib ta lahutust lõunasöögiga tähistama.

Mis puutub laste sündide registreerimisse, siis on sedagi ette tulnud, et Viive Nõmm on pidanud “Kevade” köstri kombel nentima, et nimi, mida õnnelikud vanemad oma maimukesele panna tahavad, ei lähe kohe mitte. Kuigi tema nime sobivuse kohta lõppotsust ei tee, oskab ta ikkagi soovitada, mida võiks panna ja mida mitte. Tal on tulnud lapsevanematele ka meenutada, et nemad võivad ju soovida, millist nime tahes, kuid elama peab sellega nime kandja. “Hea meel, et aina rohkem on jälle ausse tõusnud põlised Eesti nimed,” tunneb Viive Nõmm rõõmu.

“Inimesed on tol hetkel ikka sama õnnelikud,” kinnitab Viive, et 44 aastaga pole abiellumises suurt midagi muutunud ning emotsioonid on samad ka kõikide teiste toimingute juures.