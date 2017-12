Kuidas mul bürokraatia tõttu “Hommik Anuga” nägemata jäi

“Lähen mina laupäeval Euronicsisse, et endale telekas osta. Müügimees teeb head tööd ja koos valime mulle sobiva teleka välja,” alustab oma lugu pealinnas elav liikumispuudega saarlane Tom Rüütel.



Kuna tegu on viimase telekaga, siis küsib müügimees, et kas pakib ära. Olen nõus, sest mul on vajalikud abimehed kaasas, kes aitaksid teleka koju tuua ja üles panna.

Kõik sujub kenasti kuni järelmaksu lepingu sõlmimiseni. Mul on ID-kaardi peal kolm tärni ja tekib allkirjaprobleem. Ütlen, et saan, pastakas suus, allkirja teha küll. Ei, see ei sobi. Kas ma saan äkki siin digiallkirja anda? Ei, ei saa. Kas saab mu abiline minu juuresolekul allkirja panna ning kirjutame juurde, et minu juuresolekul allkirjastas lepingu isik see ja see, isikukoodiga ta-ta-ta-taa? Ei, see ei sobi. Okei.

Siis leidis töötaja, et võiksin tellimuse netis ära vormistada ja saan telekale järele tulla. Hea küll, sobib. Kodus vormistan tellimuse ära, kõik läheb hästi, kuni vaatan, et poodi teleka järele mineku varianti pole. Tuuakse kas välisukse juurde või oluliselt suurema summa eest trepist üles ka.

Mõtlen, et valin siis variandi välisukseni, et tühja kah see üks euro, niikuinii lähen abilisega ju kohe järele. Kirjutasin ka selgitusse kogu loo ära. Mõtlesin, et helistan igaks juhuks üle ka. Siis aga selgus, et tellimuse esitamine online´is oli olnud vale mõte, sest netitellimused tulevad kõik teisest laost ning telekas tuuakse mulle välisukseni.

Selgitan oma olukorda ja selgitan veel kord, miks mulle ei sobi transport välisukseni ning miks ma üldse netist tellimuse tegin ja et läheksin ju kohe koos abilisega järele. Ei, ei saa, sest laoseisud jms ei luba nii teha. Üritan veel kord seletada. Ei. Lõpptulemus on see, et üks euro kantakse tagasi ja telekale lähen ise järele. Kes tuleb mulle homme appi ja aitab Ülemiste Euronicsist mul teleka koju tuua ja aitab juhtmed ka ära ühendada?

Facebooki postitus

KOMMENTAAR



Hanna Turetski, tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja:



Tegemist on kahetsusväärse olukorraga, mille lahendamise võti on kaupleja käes. Tõepoolest, järelmaksu vormistamisel on teatud nõuded, sh isiku tuvastamise ja taotluse esitamisega seoses.

Erinevates müügikanalites kaupade pakkumine on kaupleja otsustada ehk kaupleja saab valida, millistel tingimustel millises kanalis ta tooteid müüb ja milliste tingimustega. Oluline on, et info oleks tarbijale teada.

Kindlasti olnuks antud juhtumi puhul hea tahte korral võimalik leida tarbija ja ettevõtja vahel sobilik kompromiss. Küll aga puudub tarbijakaitseametil antud olukorras seaduslik pädevus ette kirjutada, kuidas kaks osapoolt – kaupleja ja tarbija – sellises olukorras käituma peaksid.