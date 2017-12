Liisi Vaht võitles end maailmameistriks

Ameerika Ühendriikides Dallases toimunud Brasiilia jiu-jitsu maailmameistrivõistlustel võitis Liisi Vaht lillades vöödes nii kimonoga kui kimonota ja tuli kahekordseks maailmameistriks.





“Kahekordne maailmameister olla on väga meeldiv,” tunnistas Liisi Vaht. “Aga praegu ma seda veel ei naudi, sest nädalavahetusel on Los Angeleses ees uued võistlused. Keskendun nendeks ja hoian oma keha. Kui koju tulen, siis on aega rõõmu tunda.”

Võistlused korraldas The North American Grappling Association (NAGA), lukumaadluse ja Brasiilia jiu-jitsu võistlusi korraldav organisatsioon, mis tegutseb nii Põhja-Ameerikas kui ka Euroopas. See on üks suuremaid omataolisi, korraldajate sõnul võtab võistlustest osa 200 000 võistlejat, sealhulgas mitmed nimekad võistlejad. Võistlused toimuvad nii kimonoga kui ka no-gis (ehk maadlussärgis ja -pükstes).

Liisi Vaht võistleb tavaliselt kehakaalus kuni 54 kg, kuid kuna selles kehakaalus rohkem võistlejaid ei olnud, tuli tal minna vastamisi endast raskemate naistega kehakaalus kuni 58,5 kg. Esimesel võistlusel kimonota sai Liisi Vaht endale vastaseks ameeriklanna Sheliah Lindsey, keda saarlane võitis 9 : 4.

Finaalis kohtus ta professionaalse MMA võitleja Emily Ducotega. Matši normaalaeg lõppes 0 : 0. Tavaliselt selgitavad kohtunikud sel puhul võitja, kuid seekord otsustati anda kaheminutiline lisaaeg. Viimasel 30 sekundil õnnestus saarlasel teenida 4 punkti ja kohtumine võita.

“See oli minu jaoks isegi pisut üllatav,” rääkis Liisi Vaht. “Olin pärast Euroopa meistrivõistlusi mitu nädalat haige ja trenni teha ei saanud. Ma väsisin ära, aga õnneks suutsin end kokku võtta ja pinged olid sellega maas.”

Kimonoga võistluses tuli tal mõõtu võtta samade vastastega. Sheliah Lindsey andis loobumisvõidu ja finaalis oli taas vastas Emily Ducote. Seekord tuli võit kiiremini ja pooleteise minutiga oli vastane sirge käe lukuga alistatud.

“Mõlemad tüdrukud olid jõulised ja maadluse/ MMA (sportlik vabavõitlus) taustaga,” tõdes Liisi Vaht.