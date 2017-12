Lümanda keskusehoone sai sobiva lahenduse

Eriarvamusi tekitanud Lümanda keskusehoone rekonstrueerimiskavaga saab edasi minna, kuna arhitekt Hannes Koppeli koostatud uus lahendus rahuldab kõiki asjast huvitatud osapooli.

“See on tubli lahendus. Me teame, mis teed minnakse, ja see tee on õige,” sõnas muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa. “Kui eelmine kord nägime projekti, mis lammutas midagi ja midagi jättis püsti, kusjuures oli arusaamatu, mis asemele tuleb, siis nüüd on antud eskiislahendus, milline see maja välja nägema hakkab, ning on säilinud kogu tema kontseptsioon ja loogika kuni ehituslike detailideni välja, kuigi tiibades vähendatud kujul,” lisas ta.

Peirumaa nentis, et kuna hoone ei ole mälestis, ei saa muinsuskaitseamet otseselt nõuda, et koostatav projekt nendega kooskõlastataks, kuid vabariiklik ekspertkomisjon soovib selle enne töösse andmist siiski üle vaadata.

Arhitekt Hannes Koppel ütles, et tema eskiisiga on rahul nii hoone algne arhitekt Veljo Kaasik kui ka muinsuskaitse ja nüüd saab tööga edasi minna. “Arhitektuurne idee jääb paika, välimus väga ei muutu. Küsimused on pigem ehitustehnilised,” sõnas ta ja lisas, et omaaegne ehituskvaliteet ehitise püsivust paraku ei taganud. “Mõned lahendused tuleb ära muuta, mõned kohad teha samamoodi, aga uute materjalidega, ja kõik on korras,” märkis ta.

Koppel ütles, et tugines uue eskiisi koostamisel Lääne-Saare valla lähtetingimustele. Uues variandis on tema sõnul vähendatud hoone mahtu tagumiste tiibade arvelt, millest üks läheb täielikult lammutamisele ja teisel võetakse maha üks korrus. Ruumide lõplik paigutus ja funktsioonid peaksid paika saama pärast arutelusid valla haldusspetsialistide ja kõikide maja tulevaste kasutajatega. Oluline on arhitekti sõnul see, et maja tervikuna tööle hakkaks ja erinevad kasutajad üksteist ei segaks.

Koppel ei soovinud spekuleerida, kas ja kuidas mõjutab uus lahendus keskuse maksumust. Lääne-Saare vallavalitsus on varem kinnitanud, et lähtuvalt uuest valmivast kontseptsioonist vaadatakse vajadusel üle ka OÜ-ga Tesman sõlmitud ehitusleping.