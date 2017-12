Mihkel Räim: tahan startida Itaalia velotuuril

Jalgrattaportaalile Cyclingnews.com antud intervjuus tunnistab Israel Cycling Academy meeskonnas pedaaliv jalgrattur Mihkel Räim, et tal on olemas kiirus paljude konkurentide finišis edestamiseks, kuid samas ei ole ta end kunagi pidanud tõeliseks sprinteriks. Nii tahab ta 2018. aastal saada veelgi kiiremaks.



“Tahan tegeleda oma sprindi arendamisega,” rääkis ta. “Sel aastal ei olnud minu prioriteet olla ainult sprinter. Mul oli erinevaid võistlusi, kuid nüüd näen, et võin olla ka sprinter.”

Mihkel Räim ütles, et tahab järgmisel aastal saada tänavusest rohkem võite. “Mulle meeldiks võita, kui on porine rada ja võistlus käib klassikalises stiilis,” lausus ta, lisades, et oli kaks korda eesmärgile lähedal, kuid eduks on vaja ka õnne. Üks tema suuremaid eesmärke on võistelda mais velotuuril Giro d’Italia.

Meeskonna viimaste aastate edukaima sõitjana peab ta sellel mainekal võidusõidul olema parimas konditsioonis.

“Kui ma olin väike, siis unistasin Giro’st,” rääkis Räim. “Ma ei tea miks, sest minu jaoks oli ikkagi number üks Tour de France. Kaks nädalat tagasi mõtlesin, et kui Giro stardib Iisraelist, siis avaneb ka minul võimalus osaleda ja suudan teha midagi erilist. Aga ma olen kahe jalaga maa peal ja vaatame, kuidas asjad arenevad.”