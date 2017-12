Rait Sagor püstitas kaks Austraalia rekordit

Rait Sagor püstitas selle aasta võistluskalendri viimasel võistlusel Austraalias surumises ja jõutõmbes uued kontinendi rekordid ja maailma kolmanda tulemuse.

Tegemist oli surumise/jõutõmbe võistlusega, kus osalevad Uus-Meremaa, Lõuna-Aafrika ja Austraalia. Rait Sagor võistles kuni 100 kg meeste seas, kus ta oma kategoorias võitis ja oli absoluutselt parim jõutõstja kolme riigi arvestuses.

Rait Sagor surus 215 kg, mis on uus Austraalia rekord, enne oli 200 kg. Jõutõmbes sai ta kirja 380 kg, mis on jällegi uus Austraalia rekord, ületades vana rekordi 60 kilogrammiga. Kahe ala kogusumma oli 595 kg. Märkimist väärib see, et 380 kg jõutõmme kuni 100 kg meeste seas on 2017. aasta maailma absoluutne kolmas tulemus.

Rait Sagor tegi sel aastal Austraalias neli võistlust ja võitis need kõik. Kuni 100 kg meeste klassi rekordid võttis ta kõik endale.

“Järgmisel aastal plaanin võib-olla kaaluklass ülespoole minna, kuni 110 kg, ja vaatan, mis ma seal suudan teha,” rääkis vägilane.