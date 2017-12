Reformierakond liitis piirkonnad üheks

Reformierakonna piirkonnad liitusid ühiseks Saaremaa valla piirkonnaks, mida juhib riigikogu liige Kalle Laanet.



Reedel Kuressaares toimunud piirkondade ühisel üldkoosolekul valiti uue piirkonna esimeheks Kalle Laanet.

Koosolekul otsustati, et ühinenud piirkonnal on üheksaliikmeline juhatus. Juhatusse valiti lisaks esimehele Jaanus Tamkivi, Urve Tiidus, Helle Kahm, Tiit Rettau, Anton Teras, Tiina Luks, Maire Forsel ja Jüri Linde.

Kalle Laaneti sõnul on eesmärgiks kõigi Saaremaa seniste eraldi tegutsenud piirkondade sidumine ühtseks meeskonnaks. ”Soovime kaasata võimalikult laiapõhjaliselt meie organisatsiooni seniseid liikmeid oma töös ja kutsuda uusi mõttekaaslasi meeskonnaga ühinema. Seisame oma meeskonnaga selle eest, et Saaremaa areneks järjepidevalt ja terviklikult. Selle eelduseks on head ühendused nii mandri kui ka välismaaga,” rääkis Laanet.

Reformierakonna Saaremaa valla ühinenud piirkonnas on kokku 357 liiget.