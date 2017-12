Saaremaa meestel leedulastega probleeme polnud

Kuigi Saaremaa mehed lasid laupäeval mängus Raseiniai Norvelitaga sisse traditsioonilise mõõna, võitjas siiski kordagi kahtlust ei olnud ja 3 : 0 võit on tõsiasi.



Kuressaare spordihoones mängitud Balti võrkpalli liiga kohtumises mänguklassilt igas elemendis üle olnud Saaremaa mehed mängisid pingevabalt ja pingutasid just niipalju, kui võiduks vaja oli. Geimid võideti 25 : 20, 26 : 24 ja 25 : 23.

Meeskond mängis end korraks raskesse seisu teises geimis, kui vastasel lasti 19 : 10 eduseisust teha 14 : 3 vahespurt ja nii oli vaja lõpus välja tulla 22 : 24 kaotusseisust.

Meeskonna abitreener Toomas Jasmin ütles, et mäng läks pisut käest ära, kuna uued mehed tulid vahetusest sisse, aga nad ei olnud sellise tahtmisega kui mehed väljakul. “See on peas kinni,” leidis ta. “Mõõnakohad olid sees, aga mehed olid geimi lõpus enesekindlad ja vastane aitas oma servivigadega kaasa. Lõpus lõime oma punktid ära. Muretsemiseks pole põhjust, juurde annab panna just mentaalse poole pealt. Tabelis eespool olevate meeskondade vastu mängides võetakse ennast ka rohkem kokku, aga nõrgematega tulevad mõõnad sisse.”

17 punktiga tõusis resultatiivseimaks Siim Põlluäär, 11 punkti lisasid Helar Jalg ja ka Tomaš Halanda.

Pühapäeval võitis Saaremaa VK kodus Šiauliai Elga-Master Idea´d 70-minutilise mängu järel 3 : 0 (25 : 21, 25 : 16, 25 : 13). Rauno Tamme panustas võitu 13, Siim Põlluäär ja Helar Jalg lisasid kumbki 12 punkti.