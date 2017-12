Saaremaa vallavalitsus on konkurssidega leidnud juhatajad seitsmele osakonnale kaheksast.

Eelmise nädala alguses tehti teatavaks, et Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhatajaks valiti Mikk Tuisk, tugiteenuste osakonna juhiks Alo Heinsalu, keskkonnaosakonna etteotsa Bert Holm ning ehitus- ja planeeringuosakonna juhatajaks Rein Kallas.

Eile avaldas vallavalitsus, et sotsiaalosakonna juhatajaks valiti Piret Pihel, kultuuri- ja spordiosakonna juhatajaks Margit Kõrvits ning haridus- ja noorsootööosakonna juhatajaks Raivo Peeters. Vallavalitsuse kaheksanda, arengu- ja kommunikatsiooniosakonna juht avalikustatakse lähipäevil.

Raivo Peeters ütles Saarte Häälele uut ametit kommenteerides, et vanuse poolest oleks ta võinud ka koju jääda.

”Aga vallavanemaga oli juttu, et hea, kui saaks jätkata inimene, kes ei pea hakkama sisse elama. Ehk oleks minu kogemustest valla käivitamisel kasu,” selgitas ta, viidates, et erinevalt kalendriaastast on hariduse aasta poole peal, kuna selle tsükkel on hoopis teine.

Peeters märkis, et tänu senisele tööle maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhina on tal olemas ülevaade nii meie koolide materiaalsest kui ka hariduslikust tasemest, samuti noorsootöö küsimustest.

Peeters tõdes, et järgneva nelja aasta tegevus on suuresti ühinemislepinguga ära määratud, mistõttu pole karta, et kohe läheb lahti väiksemate koolide sulgemine. ”Kui vaadata Exceli tabelit, siis on neid kahjulik pidada,” nentis ta. Samas tuleb tema sõnul arvestada demograafilise olukorraga, samuti sellega, et lähiaastail rajatakse Kuressaarde riigigümnaasium. Viimane peaks Peetersi hinnangul pidurdama põhikooliõpilaste linna liikumist.

Margit Kõrvits ütles, et oli tööturul toimuvat juba mõnda aega jälginud ning kuna tal on jõudu ja tahtmist Saaremaa asjades kaasa rääkida, otsustaski ta konkursil osaleda.

”Olen pea terve elu olnud eraettevõtluses iseendale tööandjaks. Need ametid võivad kõlada hästi, aga igas töös on bürokraatiat ja kohustusi, kõik ei ole lihtne ja loominguline,” selgitas ta, miks ametnikutöö teda ei peluta.

”Ametniku töö on nagu iga teine. Oluline on empaatiavõime, tabeleid võib teha igaüks. Läheme ja uurime, kuidas see töö seestpoolt paistab,” lisas ta.

Kultuurimajad mind ei kohuta, ütles Kõrvits, kes on diplomi järgi väljakoolitatud kultuurharidustöötaja. Küll on tema jaoks uus asi spordiga seotu. ”Mind tõesti huvitab, et Saaremaal läheks hästi ja küll siis ka mandriinimesed siia tulla tahavad,” lausus Kõrvits, kelle jaoks peab töö abikaasa Harryga ühises produktsioonifirmas uuest aastast tahaplaanile jääma.

Vallavanem Madis Kallas ütles osakonnajuhatajate palkasid kommenteerides, et nende palgavahemik on 1900–2700 eurot ja konkreetse inimese töötasu lähtub nii osakonna töö spetsiifikast, osakonna suurusest kui ka läbirääkimistest.