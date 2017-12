Viis roolijoodikut, neli naisepeksjat

Politsei saadab kohtu ette eelmisel nädalal tabatud roolijoodikud, kes kõik on juba ka varem joomase peaga rooli istumise eest karistuse saanud.



Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Ahti Lepp ütles, et kohtu ette tuleb astuda 25-, 22-, 45- ja 41-aastasel kodanikul. Üks eelmisel nädalal tabatud roolijoodik, 1984. a sündinud mees on oma karistuse juba kätte saanud.

“Kahjuks ei ole karistused neile mõju avaldanud,” tõdes Lepp. Ta lisas, et 2017. aasta suvest karmistas seaduseandja karistusi nende suhtes, kes panevad taolisi kuritegusid toime korduvalt. “Eks tulevik näita, kuidas karmimad karistused neid mõjutavad,” sõnas Lepp.

7. detsembril ründas 22-aastane mees Kuressaares Smuuli tänaval oma 25-aastast elukaaslast. 8. detsembril alustati kriminaalmenetlust 54-aastase mehe suhtes, kes lõi 3. detsembril Leedri külas oma 52-aastast elukaaslast ja teda vigastas.

Lisaks tuli kaks varasemat juhtumit välja eeluurimise käigus. Vägivallatsev pool oli mõlemal juhul mees ja ohvriks elukaaslane.

Üks kriminaalne juhtum puudutab teise inimese Facebooki kontole sisenemist. Ses osas on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis näeb ette kuni kolmeaastase vangistuse.