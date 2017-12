Heategevuslik laat tõi puuetega inimesed kokku

Saare maakonna puuetega inimesed müüsid heategevuslikul laadal omavalmistatud kaupa heegeldatud lumehelvestest kaltsuvaipadeni.





Saaremaa puuetega inimeste koja korraldatud traditsioonilise laada Oma Asi müügilauad olid eile üles seatud Kuressaare kultuurikeskuse saali. Nii nagu mullugi, sest varasemad aastad näitasid, et fuajee kipub sellise ettevõtmise jaoks kitsaks jääma.

Lettidele oli laotud kõikvõimalikku omavalmistatud kraami alates villastest sokkidest ja kirevamustrilistest Muhu pättidest ning lõpetades kadakapuust tarbeesemetega ja puuetega noorte kunstiloominguga. Söögipoolisest rääkimata.

Ühel laual ootasid ostjaid kuldsed meeämbrid, heegeldatud linikud ja pisem näputöö. Kaupa müünud Juta Metsheina sõnul oli kõige nõutum kraam just heegeldatud inglid ja lumehelbed. “Jõuluaeg ju,” põhjendas ta.

Seina äärde seatud laua taga, kuhu olid laotatud kirevad kaltsuvaibad, ootasid vaibaostjaid Kuressaare gümnaasiumi 12.b klassi õpilased Irmel Jäe ja Kristen Kaasik. Korraldajatele vabatahtlikena appi tulnud tüdrukute sõnul olid nad mõne tunniga müünud ühe vaiba, paari villaseid sokke ja veel üht-teist. Irmeli ja Kristeni sõnul pakkus neile võimalust laadal osaleda klassijuhataja. “Tavaliselt oleksime sel ajal koolis,” lausus Irmel. Tänutäheks said Irmel ja Kristen puuetega inimeste kojalt oma nimega kollased käterätikud.

Saali keskel asuva laua ääres tulijatele sidruni ja suhkruga teed pakkunud vabatahtlik, korraldajatele kodutütarde organisatsiooni kaudu appi tulnud Minni Vallaste tõdes, et soojendav tee on laadaliste seas populaarne. “Kaks kolmest suurest termosest on juba tühjad,” märkis ta. “Piparkooke ja komme võetakse ka.”

Eilse laada suuremaid tõmbenumbreid oli õnneloos, kus auhindu väljas üle saja, ja oma õnne proovile panijatest moodustus lausa järjekord. Auhindade hulka kuulusid näiteks Saarte Hääle kolme kuu tellimus, Saaremaa Lihatööstuse tooted, Kuressaare Sanatooriumi kinkekaardid, kodus valmistatud hoidised ning kohtumine saarlasest muusiku Taniel Varesega.

Puuetega inimeste koja projektijuhi Marju Saare hinnangul laadaliste nappuse üle kurta ei saanud – seda vaatamata kõledale ja vihmasele ilmale.