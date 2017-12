KEK-i kontor maksis vaid 59 000 eurot

Kuressaare ringtee ääres pikalt tühjana seisnud ja vaikselt samblasse kasvanud “Valgel laeval”, mida veel sügise hakul kinnisvaraportaalides 113 000 euro eest müügiks pakuti, on juba veidi enam kui kuu olnud uus omanik.



Saarte Hääle andmeil vahetas endine KEK-i kontorihoone omanikku vaid 59 000 euro eest ehk poole väiksema hinnaga, kui eelmine omanik kuulutuses küsis.

Endise kontorihoone ostis oktoobri keskel Lõuna-Eestist pärit, ent mõned aastad tagasi ka Kuressaarde korteri soetanud mereannitööstur Helle Susi. Sama kuu lõpul sai ka kinnistusraamatus ametlikult hoone uueks omanikuks Susile kuuluv ettevõte Singular OÜ.

Mereannitööstus tegutseb tema teise firma Seafood International OÜ all Tallinnas Mustamäel ja paralleelselt ka sõsarfirma Dan’s Fish Inc nime all USA-s Wisconsinis. Toodanguks on neil kaaviar ja külmutatud kala.

Uus majaomanik ütles kuu aja eest Saarte Häälele, et tal on kindel plaan majale taas elu sisse puhuda. Mis plaane ta KEK-i kontorihoonega täpsemalt peab, ta siis veel avaldada ei soovinud.