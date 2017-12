Kihelkonna, Salme ja Valjala osavallakogud valisid eile omale esimehed ja kinnitasid kohaliku teenuskeskuse juhid.

Salme osavallakogu valis esimeheks Andrus Rauna ja aseesimeheks Meelis Juhandi. Teenuskeskuse juhina kooskõlastas kogu endise vallavanema Kalmer Poopuu.

Vallavalitsuse komisjon valis Poopuu välja nelja kandidaadi hulgast ja osavallakogu toetas tema kandidatuuri ühehäälselt.

“Eks ta suures vallas on uus amet,” tõdes Poopuu, kes enda valituks osutumisest sai teada tund enne osavallakogu koosolekut. Ta nentis, et palju asju kattub vallavanema tööga, aga kuna teenuskeskusse jäävad uuest aastast vaid sotsiaaltöötaja ja infotöötaja, siis tuleb ülejäänud asjadega, millest suure osa moodustavad ilmselt majandusküsimused, tegeleda teenuskeskuse juhil.

“Tuleb kaasa aidata, et suure valla osakonnad korralikult tööle hakkaksid. Ja oma piirkonna eest nii palju kui võimalik kaasa rääkida,” ütles Poopuu, kellel vallaametnikuna tööle asudes tuleb loobuda praegusest vallavolikogu liikme kohast.

Värskelt osavallakogu esimeheks valitud Andrus Raunal on endise Salme volikogu esimehena Kalmer Poo­puuga koos töötamisest pikk kogemus. “Oleme saanud hea teenuskeskuse juhi. Usun, et piirkond on heades kätes,” sõnas ta.

Esimest korda kogunenud Kihelkonna osavallakogu valis oma esimeheks senise volikogu esimehe Karl Teäri ja aseesimeheks hooldekodu juhataja Ave Väli.

Teär sai paika ühehäälselt, kuid Väli osutus valituks kolme kandidaadi seast.

Samuti otsustati osavallakogu poolt toetada Kihelkonna teenuskeskuse juhina vallavalitsuse konkursikomisjoni poolt pakutud Eveli Aita.

Osavallakogu juhi Karl Teäri sõnul on Eveli Ait tegus naisterahvas ning tal on ka kogukonna toetus. Saarte Häälele teadaolevalt tahtis Kihelkonna teenuskeskuse juhiks saada viis inimest.

Ametilt kunstnik Eveli Ait ütles Saarte Häälele, et kandideeris, kuna soovib Kihelkonnale ja kogukonnale kasulik olla.

“Usun, et saan selles ametis rohkem ära teha, kui praegu,” sõnas Eveli Ait. “Amet on uus ja paras väljakutse kindlasti, kuna paljud valdkonnad on tundmatud. Aga ma olen õpivõimeline.”

Valjala osavallakogu esimeheks valiti eile Kaido Kaasik, aseesimeheks Kaire Kiil. Teenuskeskuse juhiks kinnitas osavallavolikogu senise vallavanema Aare Martinsoni.

Täna koguneval Mustjala osavallakogul on Mustjala teenuskeskuse juhi kandidaat teada, sest ainsana kandideeris endine vallavanem Kalle Kolter.

Mehis Tulk, Raul Vinni