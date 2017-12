LUGEJA KÜSIB: Hakkame kontorit jõuludeks kaunistama…

Hakkame kontorit jõuludeks kaunistama. Kui keegi peaks kaunistamise ajal viga saama, kas siis on tegemist tööõnnetusega?



Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:



Tööõnnetusega on tegemist juhul, kui tööandja teadis ja oli nõus, et jõulukaunistused üles riputatakse. Kontori kaunistamisel juhtunud õnnetust tuleb uurida samamoodi kui kõiki teisi tööõnnetusi ning uurimise lõppedes koostada tööõnnetuse raport.

Seaduse kohaselt on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata juhtumeid, mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.

Kuigi jõulukaunistuste ülespanemine ilmselt ei ole töötaja otsene töökohustus, tehakse seda tööandja loal. Alati ei pea luba olema suuliselt või kirjalikult otsesõnu antud, vaid selle võib anda ka vaikides. Näiteks kui tööandja on aktsepteerinud jõulukaunistuste ostmise, on ta ju teadlik sellest, et need üles riputatakse. Samuti võib tööandja loa välja lugeda sellest, kui ta eelnevatel aastatel ei ole keelanud kaunistusi üles panna, st ta on näinud, et kontor on kaunistatud, aga ei ole kuidagi märku andnud, et see ei ole lubatud.

Hoolimata sellest, et ehteid riputatakse üles ühel korral aastas ning ilmselt teeb seda iga töötaja ka oma kodus, tuleb ohutusele siiski tähelepanu pöörata. Läbi tuleks arutada, kes, kuhu ja kuidas kaunistused välja paneb. Kui mõned kaunistused plaanitakse riputada kõrgele, peab selleks olema korralik abivahend, näiteks püsikindel redel või tool. Kindlasti ei sobi selleks ratastega tool. Läbi tuleb mõelda ka see, kust saadakse vajadusel elekter. Pikendusjuhtme vedamine üle käigutee pole hea plaan, sest kolleegid võivad selle taha takerduda ning komistada ja kukkuda. Kui töökeskkonnas on erivajadusega töötajaid, tuleks arvestada ka nende ohutusega. Näiteks nägemispuudega töötaja ei näe, et koridori on kuusk pandud ning kui talle seda ei öelda, on suur oht, et töötaja võib kuuse tõttu komistada, kukkuda ja viga saada. Väike hetk tegevuste läbimõtlemiseks aitab tagada, et jõuluaeg on rõõmus ja ohutu kõikide jaoks.