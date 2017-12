Lühidalt KULTUURIST

Piret Rohusaare näitus Maru äris



Läinud nädala lõpust saab Kuressaares Pikal tänaval Maru äris näha Piret Rohusaare maale ja keraamikat.

Piret Rohusaar (s 1961) on lõpetanud Eesti riikliku kunstiinstituudi maalierialal aastal 1988. Oma maaliõpetajatena hindab ta eriti Tiit Pääsukest, Enn Põldroosi ja Ando Keskküla.

“Kunagi on mu elus olnud aegu, kui ma pole maalinud ja olen vaid tööl käinud. On olnud aegu, kui olen arvanud, et ma ei maali enam kunagi – siis nii see pole lihtsalt läinud,” kirjutab kunstnik ise oma veebilehel. “Vahel sukeldun keraamikasse, milles olen olnud suuresti usin iseõppija. Kuigi tuge olen saanud ARS-i meistrilt Herkolt. Savi on hea ja mõnus, savi imeb endasse. Minu keraamika sünnib potikedraga, mind vaimustab see pöörlev liikumine…” kirjeldab ta loomeprotsessi.

Rohusaare töid on 2009. aastal eksponeeritud Kuressaare piiskopilinnuses ja 2011. aastal Ajamajas. Ta on pidanud suvegaleriid ka Muhus. Näitus Maru äris on avatud 8. jaanuarini.

Jaanus Tamme mälestusõhtu



Tuleval nädalal on sõbrad, tuttavad ja kõik huvilised 20. detsembril oodatud luuletaja Jaanus Tamme 60. sünniaastapäeva mälestusõhtule.

Kuressaares Maru äris Pikk tn 54 kell 18 algaval üritusel meenutatakse Jaanus Tamme tegemisi, loetakse tema luuletusi, kuulata saab Tamme tekstidele loodud laule ning ühiselt vaadatakse ETV dokumentaalfilmi 1990. aastate alguse Saaremaa kultuurielust, kus ka Jaanus Tamm ühe tegelasena figureeris.

Jaanus Tamme debüütkogu “Täna” ilmus 1986. aastal. 1990. aastal naasis ta Kuressaarde, kus tegutses vabakutselise ajakirjanikuna. Oma teises luulekogus “1+1” (1991) käsitleb Tamm inimeste tunde- ja mõtteilma erutavaid sõlmküsimusi. 1996. aastal ilmus tema luulekogu “Öö” ja 1999. aastal lasteluulekogu “Ohutu olla”.

Poeedi sünniaastapäevaga seoses kogutakse ka raha Saia kalmistule tema hauatähise valmistamiseks. Kel soovi ettevõtmist toetada, võib ühendust võtta Külliki Järvilaga.

Kultuuritoimetus