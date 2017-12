Madis Kallas: lennuühenduseks vaja rohkem raha

Saaremaa vallavanem Madis Kallas tunnustas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, et saarlasi on tugevalt kaasatud uue lennuhanke ettevalmistustesse. Eile toimus Tallinnas järjekordne lennuhanke-teemaline arutelu ning seal oli kohal ka Kallas, kelle kinnitusel on lennuühendus Saaremaa jaoks kahtlemata väga oluline teema.



“Soovime, et 2019. aastal väljakuulutatavas hankes arvestataks meie soovidega, milleks on vajadus suurema lennuki järele, sobivam hommikune väljumisaeg ja võimalus osta lennupileteid broneerimiskeskkonna Amadeus kaudu,” loetles Madis Kallas. “Meie jaoks on esmatähtis, et seda arvesse võetaks, ja kui seda saab teha koos Hiiumaa lennuhankega, siis miks mitte.”

Kallase sõnul väärib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunnustamist selle eest, et saarlasi on kaasatud hanke ettevalmistustesse. “Loodan väga, et see viib resultaadini, mida soovime,” sõnas ta.

Vallavanema sõnul tuleb nüüd teha veel kõvasti tööd, et 2019. aasta riigieelarvesse lennuühenduse jaoks täiendavalt raha planeeritaks. “Oleme positiivselt meelestatud,” kinnitas Madis Kallas.

Lennundus- ja merendusosakonna juht Taivo Linnamägi nentis paar nädalat tagasi, et nad püüvad leida riigieelarvest piisavalt raha, mis võimaldaks tõsta seniste regionaalsete lennuühenduste kvaliteeti.

Linnamäe sõnul nõuab suurem rahastus ka valitsuselt täiendavat toetust. Seega töö käib, ent enne konkreetset otsust ei ole võimalik hanget välja kuulutada. Praegu teenindab Kuressaare ja Tallinna, aga ka Kärdla ja pealinna vahelist liini Leedu lennufirma Transaviabaltika. Leping nendega kestab 31. maini 2019.