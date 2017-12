Muhu Liiva kauplus sai eile nurgakivi

Teisipäeva lõunaajal sai nurgakivi Muhusse Liivale ehitatav uus Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) kauplus, kus müügipinda on oluliselt rohkem. Lisaks rajatakse 76-kohaline parkla.





“Kui meenutada, et viimase paari-kolmekümne aasta jooksul ei ole Saaremaa tarbijate ühistu päris uuele kauplusele nurgakivi pannud, siis on see meie jaoks kindlasti oluline sündmus ja tähis,” ütles STÜ juhatuse esimees Kalle Koov, kes usub oma sõnul, et sellest tuleb nüüdisaegseim maapood Saare maakonnas.

Uus kauplus ehitatakse STÜ-le kuuluva postimaja asemele, misjärel Liiva praegune kauplusehoone lammutatakse. Alles 2011. aastal uuenduskuuri läbinud Liiva kauplus on praeguseks Koovi sõnul juba väikeseks jäänud, sest suvel kasvab Muhu poe käibemaht 2,5 korda. Uue Liiva kaupluse müügisaal suureneb 640 ruutmeetrilt 800 ruutmeetrile. Kauplusele lisaks tuleb sinna veel apteek ja ühte rentnikku otsitakse juurde.

“Muhulastele ja saare külalistele peaks pood meeldima, sest see ehitatakse arhitektuurse eriprojekti järgi, mis arvestab kohalikku eripära,” rääkis Kalle Koov. “Seda enam, et paranevad ka parkimistingimused mitte ainult kaupluse külastajatele, vaid kõigile Muhu keskuses peatujatele.”

Uue kaupluse avamine on kavandatud maikuusse.