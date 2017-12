MULJE: Kas Kaarnakivi ja Vanapagana väest piisab?

Andrus Kiviräha kirjutatud ja Peeter Tammearu lavastatud “Kaarnakivi perenaise” sündmustik rullub lahti 1950-ndatel aastatel, mil Eesti rahvas oli otsekui pooleks kistud.





Leian, et väga suur õnn oli Kuressaare Linnateatril ja Pärnu Endlal saada Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kokkupandud projekti “Sajandi lugu” raames just 1950-ndad aastad. Ülejäänud projektis lavastuseks saavad kümnendid on paljude teatrimälus juba mingil kujul ära lavastatud. 1950-ndad on aga suuresti puutumata jäänud. Segane üleminekuaeg, mille suhtes on raske kindlaid seisukohti võtta. Kes olid mõrvarid, kes küüditajad, kes argpüksid, kes ilmsüüta – elab veel palju inimesi, kelle mälu mäletab.

Sellest ajastust tehti teatritükke ka nõukogude ajal, aga ühele poole kallutatult. “Kaarnakivi perenaise” võlu seisnebki selles, et siin ei süüdistata mitte kedagi. Ehk on meie ühiskond valmis mõistma erinevaid pooli, sest ka tänapäeval kipume süüdistama üksteist valel poolel seismises ja vale usu uskumises. Ja mis õigus on meil, sõdade järel sündinutel, üldse kedagi süüdistada?

Loo keskmes on 18-aastane Ilse (Lauli Otsar), kelle vanemad on kaks aastat tagasi küüditatud. Teda armastab naabertalu noormees Heino (Markus Habakukk). Pöördeliste aegade vingerpussid hakkavad toredale armastusloole paratamatult oma mõju avaldama.

Ilse elab lähiminevikus, kindlustunnet otsib ta ema Taluperenaise ajakirjadest. Ilusad kleidimoed, peened road, viimse detailini sätitud lauakate – kadunud vabariigi aegsete prouade saladused. Heino usub aga teistmoodi elu edasiminekusse – peab harjuma ja kaasa minema sellega, mis on praegu ja mis ees ootab.

Tegelikult suudab edasi minna Ilse, kes vaatamata läbielatule on võimeline maalima Stalini portree. Suhte vastuolude rägastikus leiab Ilse palju rohkem mõistmist ja armastustki miilits Eduard Veskilt (Märt Avandi), kes küüditas tema vanemad. Nii mängitakse kaardid etenduse lõpuks ümber. Sõjakoledustest kalestunud Veski saab ootamatult lunastuse, Heino alustab aga põrguteed.

Lavastuses on kaks väga värvikat kuju. Tädi Berta (Piret Rauk), kes jääb ellu igas olukorras, ja kolhoosi esimees Harald Kuremeri (Ago Anderson), kes samuti üritab ellu jääda. Tädi Bertade elamisoskuse najal on elujõudu ammutanud põlvkondade viisi inimesi ja on üle elatud igasugu riigikordi. Argpükslik, ent heasüdamlik Harald on nomenklatuuri unistuste kahuriliha. Väljapääsmatutes olukordades Haraldeid oli ENSV täis, lõpetasid nad enamasti kurvalt ja üksinda.

Kahe totaalselt erineva maailma põrkumise keskmeks saab lavastuses imeväeline Kaarnakivi ja haavatud Vanapagan (Lauri Kink). Tänapäeval räägitakse eestluse ja lausa euroopluse kadumisest, nii tähistas ka tema, võib-olla viimane Vanapagan, vana – eestluse lõppu. Vanapagan oma siiruses oli võlutud Ilse maalitud Stalinist. Nii nagu ollakse võlutud kaunist kullatud ristist või mõjuvatest sõnadest. Uute uskumuste ja vaadete väline sära on ajaloos masse ümber pööranud.

Lavastus on igas detailis väga õnnestunud. Ei taha isegi nuriseda, et Heino ja Ilse dialoogid kippusid korduma ja venisid. Üldpildis pole see oluline. Osatäitmised, eriti Otsari, Avandi ja Andersoni omad, olid suurepärased. Mõelda, et oleme Andersoni ja Avandit näinud ja kuulnud söögi alla ja peale, nii et võib tekkida küsimus, kas neil on enam midagi uut pakkuda. Jumal tänatud, head näitlejat televisioon ei murra.

Lavastuse suure õnnestumise taga on ka kunstnik Liina Unt ja helilooja Veiko Tubin. Lavale on loodud hea inimese kodu. Pilvede värvid akna taga on hallid, pruunid, kurjad– mõni harv hetk lööb taevas siniseks. Ilse kodu on pelgupaik maailma kurjuse eest.

Kivirähk on seda taas teinud. Midagi ääretult elutervet ja võimsalt inimlikku on selle kirjaniku sees. Kujutada müütilisi elemente ja imede võimalikkust tõetruude inimsuhete ilu ja valu kõrval. Südamerahu ja mõnuga.

Piret Puusepp