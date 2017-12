PILTUUDIS: Kõljala ühistu avas Haeskas tipp-topp lauda (GALERII)

Eile keskpäeval oli Kõljala POÜ jaoks pidulik hetk, kokku olid tulnud sõbrad põllumehed ja koostööpartnerid, et üheskoos avada tuliuus laut. Ühistu juhi Tõnu Posti sõnul on tegemist igatpidi nüüdisaegse lüpsikarjalaudaga. “Täpsemalt, see on siis 504-kohaline lüpsikarjafarm,” täpsustas ta. Kui suure investeeringuga tegemist oli, ühistu juht avaldada ei soovinud, kuid pangaga kokkuleppel sai see ehitus ette võetud ja teoks tehtud. Uue lauda pani püsti Kuressaare Ehitus AS. “Oleme väga rahul. Kuressaare Ehitus on meile ennegi ehitanud, nii et kõik on tipp-topp!” kinnitas Tõnu Post.

Pildile jäid lauda avamisel Tõnu Post (vasakul) ja Kuressaare Ehituse omanik Tõnu Toompuu.