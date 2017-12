Saaremaise liha lett nüüd ka Prismades

Kui senimaani on Saaremaa Lihatööstuse (SLT) jahutatud värsket sea- ja veiseliha müüdud Selveris, Coopis ja ABC Supermarketsi kahes suuremas kaupluses, siis alates detsembrist on saaremaine liha saadaval ka Prisma Peremarketi kauplustes. Selverites aga enam mitte.



Alates oktoobrist otsustas Selver AS hakata nimelt ise oma lihalette haldama. “Tellivad ise erinevatelt tootjatelt liha sisse sõltuvalt sellest, millised on nende klientide ootused,” selgitas Saaremaa Lihatööstuse juhatuse esimees Kristjan Leedo.

Selveris oli SLT lihalett mõned aastad. Kristjan Leedo hinnangul oli see aeg iseenesest piisav, et saaks ennast n-ö näidata ja oma toodangut tarbijale tutvustada.

Alates detsembrist tehakse aga koostööd Prismaga. “See on meie jaoks hea väljakutse, sest Prisma kaupluseid ei ole küll palju, aga kauplused on suured, mis annab meile head võimalused pakkuda seal laiemat sortimenti kui väiksemates kauplustes,” märkis ta. Uutes lettides ongi müügil nii sea- ja veiseliha kui ka lambaliha, lisaks kanaliha ja vasikaliha. “Kõike on saada,” kinnitas Leedo.

Detsembrist alates töötab SLT lihalett viies Tallinnas ja Tartus asuvas Prismas, hiljemalt uue aasta alguseks lisandub saaremaise liha lett ka ülejäänud Prismadesse. “Loodame, et tarbijale see sobib, sest valik on igatahes rikkalik,” tähendas Leedo.

Saaremaal Prisma kauplusi vähemalt seni veel pole, kuid saarlastel pole vaja muretseda. “Saaremaist liha saavad nad ikka osta Rae kaupluse ja Tooma kaupluse lihaletist,” sõnas Kristjan Leedo.