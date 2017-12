Taastuvenergiapotentsiaal Saaremaal on väga suur

“On aeg seada eesmärk, et Saaremaast saaks rohelise energia saar,” leiavad energiakonverentsi korraldanud Saaremaa arenduskeskuse esindajad ja konverentsil osalenud eksperdid.



Rainer Paenurk,

SA Saaremaa Arenduskeskus arendus- ja

turundusjuht, konverentsi peakorraldaja:



Arusaam, et taastuvenergia on kallis, pole enam kindlasti aktuaalne, kuna tehnoloogiad arenevad ülikiiresti ja rohelise energia hind langeb hüppeliselt. Praegu ei saa me enam rääkida taastuvenergiatest kui alternatiivsetest energiaallikatest, kuna nii mõnelgi pool Euroopas on tuule- ja päikeseenergia tootmismahtudelt ületanud tuumaenergia ja kivisöel põhineva energiatootmise.

Saaremaa ja ka teiste Lääne-Eesti saarte taastuvenergiapotentsiaal on vägagi suur. Seda kinnitab Hiiumaa tuulepargi projekt, mille sarnaseid on nii tuule, päikese kui ka biomassi kasutamise osas lähitulevikus kindlasti lisandumas.

Ühel väikesel kogukonnal on innovaatilisi lahendusi oluliselt lihtsam kasutusele võtta, mistõttu peaksime siin väga selgelt tegema koostööd nii Eesti kui ka naaberriikide organisatsioonide ja praktikutega. Samuti kaasama protsessi lisaks ettevõtjatele poliitikakujundajad ja teadus­asutused. Sellise sünergiaga oleks võimalik midagi olulist ära teha.

Taani pisike saar Samsø on kogukonna harimise ja kaasamise abil jõudnud väga edukalt rohelise saare kontseptsioonini. Saaremaa või Hiiumaa ei ole kindlasti kehvemas seisus. Šotimaal on näiteks juba üle kuue tuhande tuulegeneraatori, üle 3500 kodumajapidamise kasutab päikeseenergiat.

Aastaks 2030 püütakse jõuda selleni, et 2/3 sõidukitest oleksid elektrifitseeritud. Tuleb seada sihte ja nende nimel järjepidevalt tööd teha, küll siis jõuame ka tulemuseni.

Usume, et konverents lisas osalenud ettevõtjatele tegutsemis- ja otsustamiskindlust ning avardas senist vaadet. Nii esinejad kui ka osalejad on positiivse tagasisidega märku andnud, et sellist konverentsi oli meile väga vaja. Saaremaa arenduskeskus loodab, et sellest kasvab välja midagi, millest hiljem uhkusega rääkida.

Rene Tammist,

Eesti taastuvenergia koja

juhatuse liige, energiakonverentsi moderaator:



Eestis on ettevõtted rajanud mitmeid päikeseparke ja püstitanud tuulikuid. Tärkamas on ka huvi elektrienergia ostmiseks pikaajalise lepinguga. Peab siiski möönma, et ettevõtete poolsetest selgesõnalistest eesmärkidest taastuvenergiat kasutada on seni veel vähe teada antud. Arvestades aga trendi, kus enam kui sadakond globaalset ettevõtet, nagu IKEA, Coca-Cola, H&M, Philips ja Google on andnud lubaduse minna täielikult üle taastuvenergia kasutamisele, samuti nende ettevõtete ootusi allhankijatele ja partneritele ning teadlikkuse kasvu laiemalt, võib oodata, et see huvi kasvab.

Urmas Treiel,

SA Saaremaa Arenduskeskus

Lääne-Eesti regiooni kogenud ettevõtjate

konsultant:



Põhjamaad on võtnud kindla suuna minna üle ainult rohelisele taastuvenergiale. Rootsi riigis on sõlmitud energiakokkulepe minna täielikult taastuvenergiatele üle aastaks 2040. 2010. aastast alates on tuuleenergia hind kukkunud 66%, päikeseenergia hind aga 85%. Odavnemine jätkub kiires tempos. Nendesse sektoritesse tehakse Euroopas praegu konkurentsitult suuremaid investeeringuid. Investeeringud tuuleenergiasse moodustavad 22% kõikidest energiasektori investeeringutest. Varsti võivad taastuvenergiad olla fossiilsete kütustega samas hinnas.

Lisame siia energia talletamise võimaluste kiire arengu, mille tulemusena saab energiat akudes hoida ja kasutada seda õigel ajal. Näide Austraaliast – Tesla liitium­ioon­aku –, aga ka Ruhnu saare päikese, tuule, aku kompleksne lahendus.

Just Saaremaal on päikese- ja tuuleenergia koha pealt väga soodsad tingimused. On aeg seada eesmärk, et Saaremaast saaks rohelise energia saar.

Sulev Alajõe,

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse

Lääne-Eesti investorkonsultant,

konverentsi kaaskorraldaja:



Energiakonverents Kuressaares näitas selle teema suurt olulisust Lääne-Eesti arengu võtmes. Merega tihedalt seotud piirkonnale on olulised keskkonnasõbralikud, nn rohelised lahendused. Taani väikesaare Samsø eriline lugu, kus saarerahva ühine tark tegutsemine on puhastanud nende keskkonna, andnud puhta soodsa energia ja võimaldanud selle mandrile müügiga tulu teenida, võiks olla inspireeriv igale saarlasele. Uued energialahendused kätkevad endas buketti arenguvõimalusi – taastuvenergia kasutusse võtmine tähendab uute tehnoloogiate rakendamist, üleriigilisest elektrivõrgust sõltumatuse suurendamist, oma ressursside kasutusse võtmist või lihtsa tooraine ekspordi asendamist selle väärindamisega selliseks ressursiks, milleta kogukonna toimimine võimalik pole.

Investeeringute kaasamise võtmes on Eesti läänepoolses osas raske Tallinna ja Tartuga võistelda. Meil on väga hõre asustus ja kui pindala moodustab neljandiku riigist, siis rahvast on vaid 10%. Kolledžid pigem kaotavad oma tähtsust, kui toovad noort õppivat põlvkonda juurde. Loodame, et välisettevõtted kaaluksid meie juures investeerimist ja tasuvate töökohtade loomist. Miski peaks investoreid meie kasuks kallutama.

Selle aasta suurim välisinvesteering vineeritehase rajamiseks maandub Pärnusse seetõttu, et sealne Fortum koostootmisjaam pakub neile hulgi põhimõttel tavatariifist soodsamalt elektrit, kütet, tööstusauru ja võtab lisaks puidujäätmed vastu. Ere näide sellest, et energiavarustus on investoritele kriitiliselt tähtis otsustusfaktor. Samuti on see oluline selleks, et olemasolevate ettevõtete konkurentsivõimet parandada energiakulude alandamise teel. Järelikult on konkreetne siht investeerimiskeskkonna puhul rohelise saare kontseptsiooni mahtuv soodsamate energiapakkumiste loomine (taastuv­energia baasil).

Oleme soomlaste ja rootslastega ette valmistamas Interregi projekti, mille raames saaksime kogenud ekspertide abiga luua sellise energiamajanduse kava, mis näitaks olulisemad energialiigid ja -tehnoloogiad, kus arengud annaksid mõjusamaid tulemusi. Osa neist kavadest saaks töösse võtta avalik sektor, osa jääb aga taas erainvesteeringuid ootama. Näiteks pole välistatud päikeseelektrijaama rajamiseks maailma valdkonna liidri Hiina kapitali kaasamine. Sellistel juhtudel on oluline, et energiainvesteeringute puhul oleks piisavalt huvitatud tarbijaid.

Projekti edasisel koostamisel loodan väga, et Saare omavalitsus aitab katta väikest omafinantseeringu osa nimetatud arengute võimaldamiseks ja rohelise energia saare poole liikumiseks. Küllap lugeja mõistis, et sellised arengud toovad omakorda meie juurde põnevaid töökohti juurde, sh põhjuse saarlastest inseneridel kodukoha poole vaadata.

• 23.–24. novembril Kuressaares toimunud rahvusvahelise energiakonverentsi eesmärk oli kokku kutsuda piirkonna ettevõtjad, energeetikaentusiastid, poliitikakujundajad ja eksperdid naaberriikidest, et anda neile ülevaade praktilistest arengutest ja luua pinnast koostööprojektideks.

• Konverentsil oli registreerunuid kokku 126.

• 14 esinejast kaheksa olid eksperdid naaberriikidest.