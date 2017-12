Tiia Naagel pälvis ettevõtjate kiituse

EAS tunnustas Saaremaa arenduskeskuse ettevõtluskonsultanti Tiia Naagelit, kes sai oma klientide ehk ettevõtjate tagasiside põhjal kõrgeima hinde – 9,6 punkti 10-pallises süsteemis.





Tiia Naageli jaoks ongi tema töös kõige suurem tunnustus see, kui nii kliendid kui ka tööandja on rahul. “Ma ei oleks aus, kui vastaksin, et tunnustus pole minu jaoks oluline – on küll!” kinnitas ta. See on üks suuremaid motivaatoreid oma tööd veel paremini teha.

Äkki olen parim…



“Kuid ma ei lähe igal hommikul selle mõttega tööle, et äkki märgatakse ja pean olema parim,” sõnas Naagel. Kõnealust tunnustust ta aga oodata ei osanud. “Võttis ikka jalad nõrgaks, emotsioonid lõid välja ja nii uhke oli olla!” muheles ta.

Tiia teab, et ta ei oleks seda tunnustust saanud, kui tal poleks nii professionaalseid kolleege Saaremaal ning kogu Eestis, kelle käest nõu küsida. “Mul pole enam ammu seda hirmu, et küsin äkki rumalaid küsimusi,” tunnistas ta.

Saaremaa arenduskeskuse seltskond on tema sõnul tore – kõik on isiksused, õhkkond on meeldiv ja koostöö sujuv. Arenduskeskuses ettevõtluskonsultandina töötamist saab Tiial jaanuaris kuus aastat.

“Kohtun iga päev huvitavate, tarkade ja ettevõtlike inimestega. Soov on aidata, toetada, suunata ning panustada meeskonnatöösse,” kirjeldas ta oma tööd.

Konsultanditöös on talle kasuks tulnud teadmised juhtimise, raamatupidamise ja müügitöö valdkonnas. Muu hulgas nõustab ta EAS-i, töötukassa, KredExi äriplaane ja finantsprognoose ning Tiia vedada on ka Mentorklubi, Ettevõtlike Saare Naiste Klubi ja alustava ettevõtja baaskoolitus.

120 klienti aastas



Tiia käest saab nõu umbes 120 klienti aastas. Kõige rohkem vajatakse abi ettevõtlusega alustamisel.

Töö ettevõtluskonsultandina on Tiia arvates midagi sellist, mida ta võiks vabalt teha terve elu. Ühes on ta samas kindel – seda tööd ei saa teha hästi, kui ise ei ole kunagi ettevõtlusega kokku puutunud.

“See on minu arvamus ja otsekohesus ei ole minu kõige nõrgem külg,” naeris ta. Suurimaks töövõiduks peab ta kahtlemata seda, kui klient lahkub tema kabinetist rahulolevana.