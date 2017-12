Valdek Kraus peab maapoodide sulgemist paratamatuks

Esmaspäeval 80. sünnipäeva tähistanud Valdek Kraus on pidanud mitut ametit, kuid ise hindab ta oma karjääris olulisimaks kohaliku kaubanduse juhtimist.



Valdek Krausi karjäär algas Saaremaal 1956. aastal Kingissepa rajooni rahandusosakonnas maksuinspektori ja vanemökonomistina. 1963–66 töötas ta Saarte Kõrgepinge Võrkude plaaniosakonnas ning seejärel kuni aastani 1986 Kingissepa rajooni kooperatiivide liidu esimehena. 1987. aastast oli ta kümme aastat tootmiskombinaat Varma eesotsas, seejärel jätkus töö Saaremaa õppekeskuses ja korteriühistutega.

Valdek Krausi sõnul on ta pidanud elu jooksul sadat ametit, kuid kõige keerulisemad olid 20 aastat kaubanduses. Krausi hinnangul on see, et maal poed ära kaovad, paratamatu ja ega ta sellele positiivselt vaata. “Sel ajal, kui mina seal töötasin, oli kooperatiivil umbes sada kauplust ja 1/3 neist andis pidevalt kahjumit,” selgitas ta.

“Suuremad linna kauplused olid kasumis ja selle arvelt saime ka neid väiksemaid üleval pidada. Kui erakaubandus hakkas peale tungima, siis need poed tulid peamiselt linna ja konkureerides ei olnud võimalik enam sellist kasumit saada, et kõik oma kauplused lahti hoida.”