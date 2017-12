Viiuldaja Johannes Põlda asub pürgima klassikatäheks

Nädalavahetusel rahvusringhäälingus toimunud eelvoorus valiti konkursi “Klassikatähed 2018” kaheksa finalisti, kelle hulka pääses ka Kuressaarest pärit viiuldaja Johannes Põlda (24).





25-st võistlusele registreerunud kandidaadist kutsuti ette mängima 15 muusikut. Igal mängijal oli eelvoorus aega kümme minutit, et ennast žüriile tutvustada, esitada vabalt valitud lühipala ning vastata küsimustele, vahendas rahvusringhäälingu portaal err.ee.

Võistlejaid hindasid ETV, Klassikaraadio ja Eesti Kontserdi esindajad ning Timo Steiner, Ivari Ilja ja Juhan Tralla, valides välja kaheksa parimat, kes lähevad võistlustulle 23. veebruaril algaval konkursil “Klassikatähed 2018”.

“See konkurss on Eestis viimastel aastatel suure leegiga põlema läinud,” ütles Johannes Põlda Saarte Häälele. “Ega klassikaringkondades alguses ei arvatud, et sellest nii suur asi tuleb,” lisas ta.

Konkursil osaleda otsustas Põlda kahel põhjusel. “Esiteks olen ma väga pikalt välismaal olnud. See oleks väga hea võimalus ennast eestlastele tutvustada,” selgitas ta. Teiseks tõi ta välja oma Kuressaare päritolu. “Ma näen andekaid ja töötahtelisi noori muusikuid, kes paraku mingil hetkel ei näe enam perspektiivi ja hakkavad muude asjadega tegelema. Minu eesmärk on näidata, et ka väikestest kohtadest on võimalik jõuda klassikalises muusikas kaugemale kui ainult muusikakooli tase.”

Põlda tunnistas, et järgmisel poolaastal läheb ilmselt kiireks, kuna Sibeliuse akadeemias on tal veel mõned erialaeksamid teha, lisaks kavandatud esinemised. “Aga ta klapib kuidagi väga hästi, lihtsalt väga palju tööd tuleb teha,” nentis noor viiuldaja.

Lisaks Johannes Põldale osalevad finaalis Kaspar-Oskar Kramp (tromboon, Tallinna muusikakeskkool), Ingely Laiv (oboe, Hochschule für Musik Karlsruhe), Kristin Müürsepp (flööt, Hochschule für Musik und Theater, Leipzig), Arko Narits (klaver, Tallinna muusikakeskkool), Tanel-Eiko Novikov (löökpillid, Tallinna muusikakeskkool), Sven-Sander Šestakov (klaver, Eesti muusika- ja teatriakadeemia) ning Linda-Anette Verte (viiul, Sibeliuse akadeemia).

Konkurss “Klassikatähed” toimub neljandat korda ning see valmib Eesti Televisiooni, Klassikaraadio ja Eesti Kontserdi koostöös. Võistelda saavad 15–25-aastased eesti keelt kõnelevad klassikalise muusika interpreedid, kel tuleb kuues võistlussaates täita erinevaid ülesandeid: esitada virtuoospala, unustamatu meloodia, näidata oma ansamblivõimekust ootamatu partneriga, töödelda klassikalist muusikat ja popmuusikat. Lisaks on raadiovoor, kus esinetakse Estonia kontserdisaalis pikema ja kaalukama kavaga ning seda vahendavad Klassikaraadio ja ERR-i portaal. Saate finalistidel avaneb võimalus astuda üles solistina rahvusorkester ERSO ees pidulikul galakontserdil.

ERR