Haigla pakub imetamisnõustamist

Kuressaare haigla ämmaemandad pakuvad alates uuest aastat imetamisnõustamise teenust, et aidata lapsevanemail leida lahendust mitmetele lastega ja nende toitmisega seotud muredele.



Kuressaare haigla vastutav ämmaemand Mari-Liis Aus ütles, et mõeldud on sellise teenuse pakkumisele juba pikka aega. Seni on emad imetamisega seotud murede ja küsimustega pöördunud sünnitusosakonda, kuid nüüd saavad nad end koos beebidega registreerida kolmapäeviti toimuvale imetamisnõustamisele.

Imetamisnõustamise põhiline läbiviija on ämmaemand Marje Altrov, kes on abiks nii emadele kui ka isadele, kellele näidatakse, kuidas saab isa lapse kasvatamisel abiks olla. “Kuigi rinnaga toita saab vaid ema, ei tähenda see, et isa ei saaks üldse abiks olla. Vahel võivad imetamisprobleemid tekkida ka suurenenud stressist ning emal on vaja vähemalt kolm järjestikust tundi und ja isa võib siin kindlasti suureks abiks olla,” rääkis Altrov.

Marje Altrovi sõnul on imetamisprobleeme mitmeid, kuid põhiline mure on emadel hirm, et rinnapiima ei ole piisavalt. Imetamisnõustamisele võib Altrovi sõnul pöörduda ka siis, kui tekib piimapais, laps ajab suust piima välja, tal on rohkelt kõhugaase ning ta keeldub rinnast. Oluline on abi küsida ka rinnapõletiku korral. Visiitide arv ei ole piiratud ning mõnel juhul on lausa soovituslik tulla nõustamisele mitu korda.

Teenus käivitub 1. jaanuarist ja vastuvõtule saab registreeruda, helistades Kuressaare haigla registratuuri numbril 45 20 115. Nõustamine toimub kolmapäeviti kell 9–16. Iga klient saab korraga tund aega.