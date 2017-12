Olgu eestlase hing nii isamaaline kui tahes, tema rahakott nii sinimustvalge olla ei pruugi, et alkoholi eest poole rohkem maksta kui Lätis.

Kuna lõhe Maarjamaa ja Läti alkoholihindade vahel on suur, pole imestada, et aina enam sõidukeid Eestist lõunanaabrite manu vurab, et sealt täislastis tagasi tulla. Ning ega´s saarlased-muhulased muudest eestlastest teistmoodi ole.

Kui endal pole alkotripile minekuks mahti, aga odavama joogipoolise vastu huvi on, siis leitakse mõni sõber-sugulane, kel reis kavas. Küll ta palve peale mõne pudeli ikka kaasa toob. Vähemalt mõne, hea oleks, kui rohkem. Kasud on sees igal juhul.

Iseäranis tasub reis piiri taha ette võtta, kui mõni tähtpäev või püha tulemas ning on ette näha, et joodavat kraami kulub üksjagu.

Kuna ühiselt reisides on kulud väiksemad, pole ime, et piiri tagant alkoholi toomiseks lausa reise korraldatakse. Sarnase ettepanekuga on välja tulnud ka muhulane Tõnu Kokk, kes enne jõule bussiga Ikla sõitu plaanib. On see protest riigi alkoholipoliitika vastu või midagi muud, otsustagu igaüks ise.