Eilseks pidi Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja konkursil valituks osutunud kandidaat andma tööleasumiseks oma nõusoleku, kuid ta otsustas ametikohast loobuda.



Nii vallavanem Madis Kallas kui ka abivallavanem Marili Niits kinnitasid, et tööd puudutavates küsimustes saadi temaga kokkuleppele, kuid kandidaat loobus kohast isiklikel põhjustel. Konkursikomisjon koguneb järgmiste sammude arutamiseks reedel. “Siiski on positiivne, et kaheksast osakonnajuhataja konkursist seitsme puhul on juhataja juba leitud,” tõdes Kallas.

Vallavalitsuse rahandusteenistuse juhatajaks valiti Diana Traumann, kes töötab praegu Kuressaare linnavalitsuse rahandusnõunikuna.