KÜLA LOOD: Mõega küla vanas laudas peidab end pisike muuseum

Muhu Mõega küla Mardi talu kunagisse lauta on aastatega kogunenud pisikese muuseumi jagu vanu tööriistu.





“See muuseum on ainult mu enda jaoks, ise käin neid vaatamas,” ütleb 30 aastat vanakraami kogunud Tiiu Kirs. Väike muuseum sai alguse 1986. aastal, kui Tiiu mandrilt Muhusse elama asus ja leidis eest abikaasa kogutud 25 margapuud.

Mõegalt ja naaberküla õuedest lisandusid kogusse viljakirstud ja riidekirstud. Palju leidub kogus Mardi talu oma vanu tööriistu. “Kui ma kaevan ja leian mingi asja, rändab see muuseumisse,” räägib Tiiu, kelle sõnul on maast välja tulnud vikateid, hulganisti võtmeid ja isegi üks vaskne kaaluviht. Täiendust on kogu saanud ka kiviaedades peidus olnud esemetest.

Kuivõrd talu vanaperemees oskas ajastule omaselt igasugu töid, pärineb temalt kingsepa tööriistade komplekt. Kogus leidub ka savinõusid, triik- ja pressraudu. Nii mõnigi ese on Tiiule kingitud sünnipäevaks. Naise sõnul küsib ta vanu asju vaadates endalt ikka ja jälle: kes oli see inimene, kes selle eseme tegi ja kuidas ta selle tegi. “See on kunst omaette ja see on mulle kõige huvitavam,” märgib ta.

Tiiu sõnul pole ta seni oma säilikute eest eriti hoolt kandnud. “Vahest mõtlen, et võiks ära puhastada, aga ei ole viitsinud,” tunnistab ta. “Margapuid kunagi õlitasin, aga üldiselt on nad seal roostes.”

Kuus aastat tagasi abikaasa matnud Tiiu Kirs elab Mardi talus praegu üksi. Küsimusele, mis saab kogust edasi, vastab ta: “Mõtlesin, et kui lastelastel kellelgi tuleb rahakriis või raskeks läheb, siis saab vanakraami poele pakkuda.”