Kuressaare Kultuurivara turundusjuhi töökonkursile esitas avalduse üheksa inimest, kellest vestlusele kutsutakse viis.



Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja ütles Saaret Häälele, et konkurss on väga põnev ja kõik osalejad on tugevad kandidaadid, kellest parima väljaselgitamine kujuneb keeruliseks. Otsuse tahab asutus tema sõnul teha veel selle aasta sees.