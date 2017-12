Kuus veist jäid pärast põgenemist lõksu

Käkisilmas jäid veelõksu veised, kes olid ülejäänud karjast selle talvituma viimisel eraldunud ja nüüd päästmiseks paremaid ilmaolusid ootavad.



Saarte Hääle toimetuse poole pöördus murelik kodanik, kes oli näinud Käkisilmas seismas lõksu jäänud kuut veist. Kodanik tundis muret, kuidas loomad jalgupidi külmas vees vastu peavad.

Saaremaa Ökoküla turismijuht Marika Sutter eile hommikul sellest teadlik ei olnud, kuid täpsustas pärast järelepärimist, et tegu on tõepoolest nende loomadega.

“Meie ettevõtte töötajad on olukorrast teadlikud ja tegemist on loomadega, kes on aedikust välja saanud, samal ajal kui teisi loomi talvituma viidi. Tormiga on vesi nii palju tõusnud, et praegu ei pääse neile traktoriga ligi,” rääkis Sutter.

Ta lisas, et loomad ohus ei ole, neid kontrollitakse ja neil hoitakse silm peal. Niipea kui loomade transportimine võimalikuks osutub, tuuakse nad ära ja viiakse teiste juurde talvituma.