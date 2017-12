Muhulane kutsub jõulude eel Lätti joogireisile

Muhulane Tõnu Kokk kutsub huvilisi tegema enne jõule ühist bussisõitu Läti piirile, et varustada end pühadeks vajaliku odavama kesvamärjukesega.

“Mis oleks, kui käiks enne jõulu Ossinovski toetuseks ja joomarluse vastu Ikla tripil,” kirjutab Tõnu Kokk Facebookis Muhu info lehel. “Kui 10 hinge kokku saaks, käiks ära. Samas kui keegi soovib, võib selle asemel Pärnus tervisevetel olla. Teel võin ka väikesi kõrvalepõikeid teha. Tagasitulek nii, nagu jõuab.”

Tõnu Kokk ütles Saarte Häälele, et tegu on ka omamoodi protestiga riigi alkoholipoliitika vastu. “Mulle ei meeldi see, et inimesi peetakse rumalaks ja väikesteks lasteaialasteks, kelle eest peab kõrgelt kõik ära otsustama,” märkis ta. “Kõrge hinnaga tahetakse kaotada tahtmine isegi sauna õlut osta, kuid teisest küljest on maksuraha laekumine juba eelarvesse kirjutatud. Oleks aus, kui tunnistatakse, et raha on vaja eelarve täitmiseks ja riigil on rasked ajad. Et kallid inimesed, võtke end seepärast kokku ja jooge Eestis müüdavat kraami.”

Samas pole Tõnu Kokk sada protsenti kindel, et sõit teoks saab, sest seni on huvilisi olnud kuus-seitse. “Suurt reklaami ei ole teinud,” nentis ta, lisades aga, et kui huvilisi jagub, võib reisile ka jätku tulla.

“Tundub, et meie inimeste jaoks ei ole see alkoholiteema nii oluline, kui näiteks soomlastele, kes sõidavad sellele järele üle mere. Saarlastele ja muhulastele on võib-olla imelik sõita õlle ja viina järele nii kaugele. Järelikult need kogused, mis tarbitakse, ei ole nii suured ja jõuab selle ka kohalikust poest osta. Aga võimalik, et meestel on oma kanalid juba sisse töötatud,” rääkis Kokk.

Tõnu Koka sõnul on Muhus Lätist toodud kraami liikumas üllatavalt vähe, sest siin saab ostmisel vahemaa määravaks. “Inimesed ei viitsi odavama hinna pärast Läti reisi ette võtta, aga mandril on teine asi,” tõdes ta. “Ma ei ole ise veel kordagi Iklast toomas käinud, aga kui osta sealt näiteks kaks õllekohvrit, on reisiraha tagasi. Pühadeks võiks ju midagi odavamat laual olla, aga mitte sellepärast, et peaks palju jooma.”

Viina ja õlle kõrge hind võib anda ka hoogu kangema kraami kodus valmistamisele. Tõnu Kokk tunnistas, et ta pole Muhus siiski puskariajamisest kuulnud ja neid mehi, kes koduõlle tegemisega hakkama saavad, on ka päris väheks jäänud. “Enda jaoks tegeminegi on jäänud niivõrd minimaalseks,” märkis ta.

Reis on kavandatud laupäevale algusega Kuressaarest ja soovi korral on võimalikud ka vahepeatused.