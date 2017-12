Opositsioon süüdistab Undrestit korruptsioonis

Saaremaa vallavolikogu opositsioon nõuab Tori jõesadamale 100 000 eurot andnud otsuse tühistamist, kuna kahtlus on korruptsioonis ja valeandmete esitamises.





Volikogu opositsioon, Saarlase fraktsioon ja EKRE liikmed näevad volinik Mihkel Undresti puhul korruptsioonina käsitatavat toimingupiirangu rikkumist, kuna nende arvates on Undresti poja Mardi osalusega MTÜ-l Tori sadamas oma huvid.

Volikogu esimehele Tiiu Arole saadetud märgukirjas seisab, et Mihkel Undrest osales volikogu komisjonides jõesadamale raha eraldamise arutelus ja oli volikogus kaasettekandja.

Korruptsiooniohtu nähakse asjaolus, et Mihkel Undrest on Saarte Kalanduse juhatuse liige, kelle kaudu tuleb raha Tori sadama toetuseks. Mihkel Undresti poeg Mart on omakorda MTÜ Tori Sadam ja Kalurite Ühing juhatuse liige.

Valimisliidu Saarlane juht Gert Üprus-Sõnajalg ütles, et seoseid leiab Tori jõesadama dokumentatsioonis. Näiteks soovitas ta tutvuda Saarte Kalanduse strateegia 2014–2020 lisaga “Nimekiri arendamist vajavatest sadamatest”, kust leiab Tori jõesadama sadamapidaja kontakti, milleks on MTÜ Tori Sadam ja Kalurite Ühing.

Mihkel Undrest ütles, et ei oska midagi kosta, sest tegelikult seoseid ei ole. “Ma saan neist (opositsioonist – toim) aru. See nende töö ja pildil vaja ka olla,” märkis Undrest, kes viimasel volikogus toimunud hääletusel ennast igaks juhuks ka taandas. Ka Mart Undrest viitas, et jõesadam asub linna maal ja rahataotluse esitas linnavalitsus. “MTÜ-l Tori Sadam ja Kalurite Ühing ei ole ühtegi lepingut ega kokkulepet Kuressaare linnaga,” kinnitas ta.

Mart Undrest pole eitanud, et on koos kaluritega idee algataja, loomulikult on ta sadama kordategemisest huvitatud ning on sellele ka igati oma teadmistega abiks olnud.Lisaks juhib volikogu opositsioon tähelepanu sellele, et Tori sadama aruteluga seoses on ettekandjate poolt esitatud valeandmeid lossitud kala koguste pingerea osas. Samuti on linnavalitsus esitanud valeandmeid sadamaregistrisse. EKRE ja Saarlase esindajad näevad lahendust volikogu eelmisel istungil vastuvõetud rahastamisotsuse tühistamises.