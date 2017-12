“Puhun aeg-ajalt näppudele ja tunnen, et varbad kingades kisuvad külmast krõnksu. Mitmetest suudest väljahingatav soe aur tõuseb keereldes valge pilvena iidse Kihelkonna kiriku võlvide alla. Piirideta veteväljal öeldakse analoogse pildi puhul, et meri hingab,” kirjutab Lembit Uustulnd.

Vaatan pühakojas ringi ja märkan, et suurem osa publikust on end mässinud talveriietesse. Kui mõtlen sellele, et akordionit ei saa mängida, kasukas seljas, nagu ka viiulit labakutes, jookseb külmavärin sabakondist kuklakarvadeni ning siis nad tulevad – Rein Orn, seljas ainult sviiter, ja Erki Aavik pintsaku väel. Ainuüksi selline pilt paneb lõdisema ja vägisi kipub huultele hõige: “Mehed, suvi ammu möödas!”

Ja siis kaob külm, ununevad mured ning meid tabab helide laviin, mis kannab kuulaja kuhugi kõrgele kiriku võlvide alla. Imestusest olen mitmeid kordi sunnitud eneselt küsima: on see ikka võimalik – Bachi fuugad akordionil, sellisel tasemel ja meil omal, siin, Saaremaal? Küllap mu nägu ikka nii totter välja näeb, et abikaasa on sunnitud mulle sosistama: “Pane suu kinni!” Suu panen kinni, kuid imestamast ei väsi.

Nii palju olen akordionimängu “nuusutanud” küll, et aru saada, see, mis Rein Orn pilli seest välja võlub, jätab täitsa nõutuks ja sunnib imestama – ah et nii on ka võimalik! Me oleme harjunud mõtlema, et nemad seal mandril, kusagil välismaal teevad ja oskavad, teised võimalused, teised inimesed, kuid palun väga, virtuoosid on täitsa olemas ja seda meie oma nina all. Jäta laiskus, televiisor, arvuti ning mine, vaata ja kuula!

Minu mõtete kinnituseks on vahepeal solistina üles astunud Erki Aavik, kes ennast- ja ümbrustunustavalt kannab ette Johann Sebastian Bachi maailmakuulsa karakterpala “Badinerie” teisest süidist. Ja jälle lasen ma mõtted uitama ja imetlen inimkäte osavust, oskust välja võluda pillist helisid, mis vaatamata muusikalise hariduse puudusele mind hingepõhjani loksutavad.

Akordionist ja klaverist saan ma veel kuidagi aru, seal on klahvid kindla koha peal, aga viiul – puhta sile kael ja kõigest neli keelt? Muidugi räägitakse, et Paganini-sugusel virtuoosil piisanud ka ainult ühest keelest, aga ikkagi müstika.

Miks räägin ma sellest kõigest täna, kui 2. novembri hingedepäeva kontsert Kihelkonna kirikus on juba ammu ajalooks saanud? Sellepärast, et muusika, mida me jahedas kirikus kuulasime, soendas meid seestpoolt ja pani uskuma inimvõimetesse. Emotsioon, millest eespool rääkisin, on mul seni erksalt meeles, aidates kinnitada nii mõnelgi elus raskel momendil: sa saad hakkama, sa oled võimeline, sest Rein ja Erki saavad.

Kogu eelneval jutul on ka väike tagamõte: sooviksin nii väga, kallis lugeja, oma positiivset emotsiooni sinuga jagada ja meelitada sind 16. detsembril kell 19 Kuressaare linnuse kapiitlisaalis toimuvale kontserdile, kus eelpool nimetatud duo üles astub. Kontsert kannab nime “Rõõmu ootus” ning ma ei kahtle, et see rõõm ka kohale jõuab. Tegu on otsatult huvitava üritusega, kus duoga liitub vokaalsolist ja jällegi inimene meie endi hulgast, kooridirigent, laulja, sopran Anneli Tarkmeel.

Esitamisele tulev kava on mitmekülgne, kus tõsisele muusikale lisaks kõlavad nii tangod kui ka tuntud jõululaulud. Viimased on seatud jazzivõtmesse.

Heliloojate, nagu J. S. Bach, F. Schubert ja J. Brahms, nimed kommenteerimist ei vaja, kuid ülejäänud huvitav seltskond tasub samuti nimetamist. Emilie Waldteufel – 1837. aastal Strasbourg´is sündinud kuulus prantsuse valsside meisterkirjutaja, Carlos Gardel oli argentiina helilooja, näitleja ja laulja, samuti tuleks mainida hispaanlaste virtuoosist imelast pianist Isaac Albenizi, kes sündis 1860. aastal Campodronis ning nelja aasta vanuselt hakkas suurtel lavadel pianistina esinema. Kavas on ka taanlaste kuulsa helilooja ja muusiku Niels Wilhelm Gade teos.

Kallid kaassaarlased, et kuulata, nautida ja vaadata midagi haruldast, saada osa positiivsest emotsioonide tulvast, ei pea tingimata reisima Stockholmi, Riiga, Helsingisse, Tallinna või pagan teab kuhu – kõik see on meil siin saare peal olemas, käega katsuda ja silmaga nautida, rääkimata huumorilaengust, mis virtuoosduo esinemisi alati saadab.