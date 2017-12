Sõmera Kodu asukad kolisid Ruubi Koju

Kümme Sõmera Kodust Kuressaarde kolinud klienti seavad end uues elukohas Ruubi Kodus sisse. “Praegu käib asjade lahtipakkimine ja uue kohaga harjumine,” ütles Sõmera Kodu juht Terje Hanson. “Ka töötajatele on kõik uus.”



Ruubi Kodus töötab kaks tegevusjuhendajat, mõlemad tulid linna üle Sõmera Kodust. “Praegu kahest inimesest piisab,” leidis Hanson.

Hansoni hinnangul on peatänava ääres paikneval Ruubi Kodul hea asukoht. “See on piisavalt linna keskel, klientidel ei ole kusagile pikk tee minna,” lausus ta. “Bussijaam ja perearst on lähedal, südalinn, lossipark ja Auriga keskus jalutuskäigu kaugusel. Kuressaare on ju väike.”

Hanson tõdes, et Ruubi Kodu klientidel selliseid huvialadega tegelemise võimalusi kui Sõmeral ei ole. “Majas poleks selleks piisavalt ruumi,” märkis ta. “Küll aga käib paar linna kolinud klienti Sõmeral kangast kudumas.”

Hanson avaldas lootust, et SA Hea Hoog leiab Kuressaares ruumid, kus klientidele päevategevusi pakkuda.

Hansoni sõnul ajakirjanduse esindajad Ruubi Koju teretulnud siiski pole. “Me keegi ei soovi ju uude kohta kolides, et ajakirjandus seda kajastaks,” põhjendas ta. “Meie kliendid on aga samasugused kodanikud nagu kõik teisedki. Nad peavad saama rahulikult oma elu elada ja kogukonda sulanduda.”

Hansoni andmeil on Kuressaarde kavas kolida veel 24 Sõmera Kodu klienti, kelle jaoks AS Hoolekandeteenused elamispinda otsib.