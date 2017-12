Tapmises süüdistatav jõudis kohtu ette

Kuressaare kohtumajas astus eile süüpinki mees, keda süüdistatakse tapmises, põletamises ja tulirelva ebaseaduslikus omamises.



Meelis sai süüdistuse kolme paragrahvi järgi. Teda süüdistatakse tapmises, võõra vara rikkumises ja hävitamises ning tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona omamises.

22. mai õhtul sai päästeamet teate, et Kihelkonna vallas Abula külas on tulekahju. Kui Kihelkonna komando kohale jõudis, oli maja täisleekides ning majaukse ees lebas surnud 60-aastane mees. Saarte Hääle andmeil oli algusest peale kahtlus, et tegu võis olla süütamisega.

Ohvri lähedased taotlesid kohtus istungi kinniseks kuulutamist, mida kohus ka tegi.