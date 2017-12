JUHTKIRI: Lapsed eeskujuks

Praegusel pimedal ajal kuuleb autojuhtidelt tihti kirumist jalakäijate aadressil. Et need on kui mustad tondid mustas öös.

Lasteaialapsed ja pisemad koolijütsid teavad lausa une pealt, et helkur võib päästa jalakäija elu. Kuigi täiskasvanute teadlikkus ja ohutunne peaksid olema suuremad kui lastel, kõnnib ometi suur osa neist teedel-tänavatel “mustade tontidena”. Ning ilmselt on nende seas ka autojuhte, kes roolis olles küll helkurita jalakäijaid kiruvad, ise aga autost välja astudes samuti “mustaks tondiks” muutuvad.

Seega võiks ohuteadlikumad lapsed meile, täiskasvanuile, eeskujuks olla. Eriti need lapsed, kes lisaks enda ohutusele kaaskodanike turvalisusele mõtlevad. Salme koolimaja esise puu ehtimine helkuritega, mille seast iga mööduja neist meelepärase endale külge riputada saab, on tore ja tark tegu. Võib ju puult nopitud helkur päästa noppija elu.