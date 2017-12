Virtsu–Kuivastu liinil 8. jaanuarist kehtima hakkavas laevagraafikus on TS Laevade kodulehel oleva tabeli andmeil mõningaid muudatusi.



Nimelt on muutunud Virtsust väljuva kesköise reisi, mille vajaduse üle mõni aeg tagasi elavalt diskuteeriti, kellaaeg. Virtsu sadamast ei välju n-ö päeva esimene laev enam kell 00.00, vaid kell 00.30.

Samuti on graafikus alates 8. jaanuarist muutunud ka õhtuse viimase reisi Kuivastu sadamast väljumise aeg. Kui sinnamaani väljub viimane laev Kuivastust kell 23.00, siis edaspidi asub laev sadamast mandri poole teele kell 22.50.

TS Laevade teenindus- ja müügivaldkonnajuhi Pille Kauberi sõnul toimub uue graafiku kohaselt kuni 18. veebruarini ühel suunal 16 reisi päevas. Tegemist on tema sõnul ajalooliselt välja kujunenud väljumis­aegadega, mis on saarlastele olulised. Ülejäänud muudatused lisaks juba mainitutele on marginaalsed: pühapäeviti on kavas võrreldes eelmise perioodiga kaks laevaringi lisaks: Kuivastust kell 12.55 ja 14.05 ning Virtsust kell 13.30 ja 14.40.