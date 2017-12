Kohus võttis liiklushuligaani vahi alla

Pärnu maakohus võttis teisipäeval kaheks kuuks vahi alla mehe, keda prokuratuur kahtlustab korduvas purjuspäi juhtimises.

Möödunud aasta suvel ja ka kolm aastat tagasi joobnuna juhtimise eest karistada saanud mees jäi politseile taas purjus peaga vahele, kui ületas möödunud pühapäeval Muhumaal 90 km/h alas sõidukiirust.

Prokurör Rainer Amur nentis, et see näitab üheselt, kuidas varasemad tingimisi karistused ja mootorsõiduki juhtimise õiguse korduv äravõtmine ei ole mehele mingit mõju avaldanud. “Mootorsõiduki joo­beseisundis juhtimine kujutab endast liikluses suure ohu loomist piiramatu hulga inimeste tervisele ja on seega lubamatu ning sellisesse rikkumisse tuleb suhtuda täie tõsidusega,” põhjendas prokurör vahistamistaotlust.