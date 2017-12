Krummi preemiaga tunnustati Ivo Linnat

Tänavuaastase Hendrik Krummi preemia pälvis silmapaistva loomingulise karjääri ning Saare- ja Muhumaa järjekindla esindamise eest armastatud muusik Ivo Linna. Kultuuripärli tiitli sai Läänesaarte kammerorkestri hing Edoardo Narbona.





Ivo Linna elu on alati saatnud tugev saarlaslik alatoon, mida ta ise pole kunagi mainimata jätnud. Nii nagu Hendrik Krumm oli ja jäi igal hetkel saarlaseks, nii on seda ka tänavune Krummi-preemia laureaat. Linna, kes ise üritusel kahjuks kohal viibida ei saanud, edastas oma tänusõnad videopöördumises ja lubas Saaremaa lippu alati kõrgel hoida.

Kultuuripärli laureaat Edoardo Narbona kolis koos perega Saaremaale 2016. aastal ja asus tööle klaveriõpetajana. Tänavuse aasta alguses alustas tema dirigeerimisel ja juhtimisel tööd Läänesaarte kammerorkester. Tunnustuse tõi töökale muusikule ja muusikapedagoogile uue energia loomine Saaremaa kultuuriruumis. “Mul on hea meel olla siin ja Saaremaad teenida,” võttis dirigent oma tänusõnad kokku.

Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi elutööpreemia pälvis Maie Opkaup, kes on tantsuõpetajana tegutsenud 50 aastat. Tema esimesed tantsijad esinesid juba 1959. aastal Orissaare kultuurimaja avamisel. Opkaup on Orissaare kultuurielu mälu ja järjepidevuse hoidja ning tunnustuse saigi ta kultuuritraditsioonide helde jagamise ja kohavaimu erguna hoidmise eest.

Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi aastapreemia päl­visid Läänesaarte kam­mer­­orkester aasta muusikasära eest, Marju Saar pikaajalise töö eest erivajadustega inimeste muusikaalasel juhendamisel ning rahvakultuuri ja folkloori kogumisel, Eena Mark pühendunud tegevuse eest noorte rahvakultuuri-alasel harimisel rahvatantsujuhina ja Mehis Tulk Saaremaa ajalookillu värvika ilukirjandusliku väärindamise eest.

Piduliku ürituse raames anti Saaremaa muuseumi direktorile Endel Püüale üle tänukiri pikaajalise töö eest, samuti tänati tänavust parimat maaraamatukoguhoidjat Aime Seppa ning raamatukogutöötajate tänukirja pälvisid Maret Kaju ja Anu Urmet.

Kuigi mõõdukalt pidulikus õhkkonnas peetud kõnedes hoiduti poliitikast ning ebakindlusest ja kõhklustest tuleviku suhtes otsesõnu ei räägitud, ei jätnud keegi mainimata seda, et kogu Saaremaa, sealhulgas kultuurivaldkond on muutuste ajas.

Küll aga kuulutas Maie Opkaup oma tänukõne lõpus: “Ma ei ole kunagi kuulunud ühtegi parteisse, ei endisel ajal ega ka nüüd. Kuid täna teen ma esimest korda elus poliitilise avalduse.” Staažikas tantsupedagoog teatas, et Eesti rahvatantsujuht, Eesti muusikakooli õpetaja, Eesti koorilaulu juht peavad saama võrdset tasu õpetajaga, kellel on vastav elukutse. “Aitab ringijuhi tasust!” deklareeris ta ja märkis, et armastust oma rahvakultuuri vastu on tegijail küllaga, kuid ka leib peab laual olema.