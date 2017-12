Lionid kinkisid FC Kuressaare noortele jalgpallipuutsad

Lions-klubi Piret esindajad andsid neljapäeval FC Kuressaarele üle noortele ja tublidele jalgpalluritele mõeldud 61 puutsapaari.





FC Kuressaare noortetöö juht Mario Pruul ütles, et klubi juhtkond ja treenerid valisid välja need jalgpallurid, kelle perest käib trennis mitu last. Ta lisas, et on kindel, et noortele selline kingitus meeldib.

“Nad mängivad meil palju ja puutsad kuluvad ruttu,” lausus ta. “Väiksemad lapsed kasvavad kiiresti ja puutsad jäävad väikeseks. See on hea ka vanematele, sest ei pea siis jalgpalli peale niipalju raha kulutama. Hakkame jagamisega kohe tegelema ja jõulukingid saavad olema mõnusad.”

LC Lions Eesti Lääne-Eesti ja Saaremaa juht Signe Sarah Arro ütles, et nende prioriteet on toetada Saaremaa andekaid lapsi, sportlasi, muusikuid, kunstnikke ja peresid, kes on majanduslikult vähekindlustatud. “FC Kuressaare on Eesti tasandil üks väga tubli klubi, kust on kasvanud välja väga tublisid jalgpallureid,” põhjendas ta valikut.

Tegu on lionite koostööprojektiga Norra kolleegidega ning üle Eesti kingiti jalgpalliklubidele 2000 paari Nike´i puutsasid ehk jalgpallisaapaid.