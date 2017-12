Minister soovib pealinnast rohkem töökohti välja viia

Riigihalduse minister Jaak Aab soovib, et ministrid esitaksid 15. jaanuariks kava 13 riigiameti Tallinnast kas täielikuks või osaliseks väljaviimiseks, vahendas rahvusringhääling.



Aabi teatel ei ole ministeeriumide ettepanekud üle tuhande töökoha pealinnast väljaviimise kohta piirkondliku jaotuse poolest ootuspärased. Seetõttu andis ta korralduse viia Tallinnast välja 11 ametit täielikult ja kaks osaliselt, vastavalt kokkuleppele valitsuskabinetis.

“Jätkuvalt on meil mõned linnad (Kuressaare, Kärdla, Haapsalu, Jõgeva, Paide, Valga, Võru, Põlva), kuhu me ei ole kavandanud piisavas mahus väljaviidavaid töökohti,” heidab minister kolleegidele saadetud kirjas ette.

Kirjas seisab, et eesmärk on viia Tallinnast välja sotsiaalkindlustusameti (osaliselt), tervise arengu instituudi (osaliselt), SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni, maa-ameti, keskkonnaagentuuri, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), riigimetsa majandamise keskuse (RMK), SA Innove, andmekaitse inspektsiooni, tööinspektsiooni ja Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) kontorid.

Minister tõdeb kirjas ka seda, et maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste reformi tulemusel on keskvalitsuse töökohtade arv väljaspool pealinna vähenenud üle 600, ent ääremaastumise vältimiseks on vajalik tagada riigipalgaliste kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade kättesaadavus üle Eesti.

Kuressaarde 10 töökohta



Riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimise ettepanekud seisuga 5. detsember:



Politsei- ja Piirivalveamet 2

Riigi Tugiteenuste Keskus 2

Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus 1

SA Archimedes 1

SA Innove 2

Töötukassa 2