Mõned korterid lähevad kui soojad saiad, teised mitte

Kuressaares on näiteid mõlemast: kui mõnes uues majas asuvad korterid on veel aastapäevad pärast valmimistki jätkuvalt müügis, siis mõnes teises majas on kõik tulevased kodud juba enne valmimist omaniku leidnud.

Üks selline positiivne näide asub Kuressaare vanalinnas. Kohtu tänava poolt vaadatuna otse vana leivakombinaadihoone taga, paralleelse Kauba tänava poolt lähenedes kannab uus kortermaja aga aadressi Kauba 16.

Sealsed modernsed korterid ehitati vana “leivaka” taga seisnud garaažidesse ning veel enne, kui maja nüüd peagi päriselt valmis saab, olid korterid kui mitte müüdud, siis broneeritud küll.

Aasta tagasi, enne veel kui ehituseks läks, tõdes kortermaja ehituse taga seisva OÜ Aara juhatuse liige Kaido Kuusk, et korterid on kohe müüki tulemas ja kolmele neist olid juba siis potentsiaalsed ostjad olemas. Viimane vaba korter broneeriti sel sügisel.

Mõni jäi ka ukse taha



Kuusk kinnitab nüüd, et kõnealuses kortermajas on praeguseks tõepoolest kõik korterid broneeritud ja esimesed elanikud elavad juba seeski. Ta möönab, et projekt on läinud tõesti uskumatult edukalt ja müük käis väga kiiresti. “Viimasele korterile oli lausa kolm ostjat korraga, nii et mõned jäid ka nii-öelda ukse taha,” tunnistab ta.

Mis need korterid nii populaarseks tegi, ei oskagi ta päris üheselt öelda. Tõenäoliselt võis põhjuseks olla nii uute korterite puudus, mõistlik hind, asukoht kui ka projekt ise. “Selle eest suur tänu projekteerijale Terje Truumaale, kes nendest vanadest garaažidest sellise ilusa projekti tegi,” kiidab ta.

Kuusk märgib, et koos Terjega sai neid plaane joonistatud ning mõeldud, kui suuri ja milliseid kortereid täpselt teha, kuid majakarp, mis jäi samaks, seadis ikkagi teatud piirid ette.

Ta ise on lõpplahendusega aga väga rahul ja kinnitab, et vähemalt tema tundmust mööda on ka ostjad õnnelikud. “Sellesse majja ostsid korterid kõik Kuressaare omad inimesed ja peamiselt noored, kes tõenäoliselt otsisidki midagi tüüpilisest paneelmajast erinevat,” räägib ta.

Kui vaadata, mis Kuressaare korteriturul parasjagu toimub, siis ega see valik väga rikkalik ole. “Nii et tundub, et olime oma projektiga lihtsalt õigel ajal õiges kohas,” arvab Kaido Kuusk. Ta lisab, et on taolisi korteriprojekte ennegi teinud ja kindlasti ei jää seegi viimaseks. Kuid nendest plaanidest on veel vara rääkida.

Üks Saaremaa maakleritest, kes tegeleb enamasti just nimelt uusarenduste müügiga, on Kinlux Vara kinnisvarabüroos tegutsev Anli Alliksoon-Juursalu. Tema rida olid ka Kauba tn 16 uuselamu kortereid ja samamoodi müüb ta kortereid tuleval aastal valmivatesse uutesse Kotkapoja tänava korrusmajadesse, kus samuti on mitmed korterid juba pelgalt joonistuste ja kavandite põhjal ostja leidnud.

Ei pea kohe remontima hakkama



Nii Kauba tänava kui ka Kotkapoja korterelamute põhiline müügiargument on Alliksoon-Juur- salu hinnangul see, et praegusajal ehitades kasutatakse kõige tänapäevasemaid ehitusmaterjale ja oskusi, mis tagavad kõige madalamad kommunaalkulud.

Nii on Kotkapoja majade energiaklass B ja Kauba tänava majal C. Alliksoon-Juursalu selgitab, et mida kõrgem on energiaklass, seda madalamaks kujunevad tulevikus kommunaalkulud. Lisaks jääb uuselamusse korterit ostes ära mure, et peab majas juba esimese kümne aasta jooksul remonti tegema hakkama.

“Nende kahe arenduse puhul on suure müügiedu taganud loomulikult ka hinnafaktor ja korterite planeeringu hoolega läbimõtlemine,” räägib maakler. “Kui inimene tuleb ilusat uut korterit vaatama, ent siis selgub, et see ei ole igapäevaseks elamiseks funktsionaalne, jääb ostuotsus ilmselgelt sündimata.”

Uusarenduste põhiline sihtgrupp ongi Anli Alliksoon-Juursalu sõnul kohalik elanik ja pered, kes tulevad mandrilt perega Saaremaale elama.

“Paljudele mandriinimestele on siin tööd pakutud ning teadlikku inimest tõmbab kõige enam uus ja kaasaaegne elamine,” põhjendab ta.

Ostjate seas on maakleri andmeil palju noori, kes on saarelt pärit ja soovivad siia nüüd oma isikliku kodu soetada. “Kui oma pere on juba loodud, siis ei ole enam mugav vanemate diivani peal pühi veeta,” tähendab Anli Alliksoon-Juursalu.

MIS HINNAGA, KUI SUUR?



Merikotka elurajooni kerkivate uute Kotkapoja majade korterite hinnad varieeruvad 49 500 eurost 125 900 euroni.

Kui Kotkapoja 1 majas on saadaval veel vaid kaks korterit. Neist ligi 83-ruutmeetrise kolmetoalise korteri eest tuleb välja käia 99 000 eurot ja 51-ruutmeetrise kahetoalise eest 79 000 eurot, siis alles paar nädalat tagasi nurgakivi saanud Kotkapoja 4 majas on omanikku ootavaid kortereid veel mitu.

Neist odavaim on 44-ruutmeetrine esimesel korrusel asuv ühetoaline korter, mille juurde kuulub ka ligi 17-ruutmeetrine rõdu. Selle eest küsitakse 49 500 eurot.

Kalleim korter selles majas asub kolmandal korrusel, on neljatoaline (97,4 m2) ja maksab 125 900 eurot.

Vanalinnas asuva Kauba 16 korteritest viimane, veel broneeringu staatuses kinnisvaraportaalides üleval rippuv kahetoaline, millel pinda 64 m2, maksab müügikuulutuse andmeil 76 800 eurot.

KOMMENTAAR



Natalija Leiten,

Pindi Kinnisvara maakler



Ehitus sattus heale ajale



Kauba 16 kasuks räägib esiteks hetkeolukord, kus häid pakkumisi on vähe, nõudlust samas aga on ehk nõudlus ületab pakkumist.

Kuna tegu on eeldatavalt kvaliteetselt ja nüüdisaegseid materjale kasutades rekonstrueeritud hoonega, mille korterite planeeringud on mugavad ja vastavad ostuhuviliste nõudmistele, lisaks veel hea asukoht, parkimine ja panipaigad, siis on arusaadav, miks projektil nii hästi läheb. Liiatigi on tegemist hea kvaliteedi ja hinna suhtega.

Ainus miinus on läheduses olev endise leivakombinaadi vare, kuid olen kindel, et ka see objekt leiab lähitulevikus positiivse lahenduse.

Miks mõnel teisel arendusel pole nii hästi ei läinud? Esiteks, ega neid nii palju olegi olnud. Teiseks, osa alustas oluliselt raskemal ajal, nüüd on elukvaliteet natuke tõusnud ja inimestel on veidi paremad võimalused.

Uusarenduste osas on meil kas rekonstrueeritud vanemad elamud või Kotkapoja projektid. Kahjuks rohkem ei olegi. Mõlemad variandid sobivad inimestele, kelle sissetulekud on keskmisest kõrgemad. Sellest allapoole või keskmise sissetulekuga inimestele sobivaid uusarendusi ei ole. Samas on see ka mõistetav, kuna uue korterelamu ehitamisega kaasnevad suured kulutused.