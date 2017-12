Salme kooli ees saab puult helkureid noppida

Teist kuud helgib Salme põhikooli ees helkuripuu, kust saab endale vajadusel meelepärase elupäästja noppida.





“Praeguseks on juba suur hulk helkureid endale omaniku leidnud,” ütles Salme kooli huvijuht Mariliis Oder. Ta lisas, et helkuripuu tehti Türi noortekeskuse algatust järgides. Nende idee oli teha Eesti 100. sünnipäevaks üle Eesti 100 sellist puud.

Oderi sõnul on sai nende puu teoks koostöös Salme kooli õpilasesinduse ja noorteklubiga L.A.D.U. Puu ehtimisel lõid kaasa koolipere noorimad ja ka töövarjuna külas olnud Orissaare gümnaasiumi õpilane. “Helkurid jõudsid kooli tänu õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele,” ütles Oder, avaldades tänu kõigile abilistele. “Hea on näha, et aeg-ajalt lapsed ikka püüavad helkuripuult endale helkurit.”

Järvamaal helkurite vajalikkuse teadvustamiseks oktoobris käima lükatud kampaaniaga tuldi kohe kaasa üle Eesti, nii ka Salmel. Esimese hooga sai helkima 70 puud, vahendas Järva Teataja.