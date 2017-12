Sõdurpoiste sokke võib veel ka täna tuua

Täna saab veel tuua omakootud sokke kaitseväes aega teenivatele Saaremaa noormeestele.

Juba neli aastat sõdur­poistele sokke kudunud Tiia Marist tõi tänavu neli paari.

“See mõte tuli siis, kui oma poeg oli kaitseväes aega teenimas. Tema siis rääkis mulle, kui oluline see on, et jalad on saabastes kuivad ja soojas. Tahan, et ka teised meie Saaremaa poisid end mugavalt tunneksid ja oma teenistuseaja korralikult ära saaksid olla,” rääkis ta.

Naiskodukaitse (NKK) Saaremaa ringkond, Kadi raadio ja ajaleht Saarte Hääl kutsusid juba üheksandat korda rahvast üles kuduma oma saare sõdurpoistele sooje sokke.

Sokkide kogumispunktid asuvad Kuressaares Väljaku tn 10 Kaitseliidu maleva staabis ja Tallinna tn 9 Saarte Hääle toimetuses. Orissaares võib sokid viia raamatukogu lugemistuppa.

Kingiootajaid on sel aastal ligi 140. Saarte Hääle toimetusse on seni toodud 76 paari, seejuures kudus Helgi Sepp sõdurpoistele 18 ja Aili Mänd 10 paari sokke.